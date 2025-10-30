България

Управляващите решиха: 620 евро минимална заплата

Предложенията ще бъдат разгледани на Съвета за тристранно сътрудничество

30 октомври 2025, 15:24
М инимална работна заплата от 620 евро и по-високи майчински. За това са се споразумели партньорите във властта на извънредно заседание на Съвета за съвместно управление. Предстои предложенията да бъдат разгледани на Съвета за тристранно сътрудничество с работодателите и синдикатите, предава NOVA.

Партиите се обединиха за майчинските, пенсиите и минималната заплата

„Минималната работна заплата, която ще бъде предложена за разглеждане в НСЗС, ще бъде 620 евро, т.е. 1213 лева, което отразява действащото законодателство в Кодекса на труда, според което минималната работна заплата трябва да бъде 50% от средната”, поясни на брифинг Деница Сачева от ГЕРБ.

„Майчинството за втората година ще бъде 460 евро или 900 лева, което е почти 15% увеличение спрямо сегашното. Ще бъде предложено майките, които се върнат на работа по време на втората година от майчинството, да получават 75% от обезщетението, което в момента е 50%”, допълни Сачева.

НСТС обсъжда размера на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г.

За общините са предвидени 980 милиона евро за капиталова и инвестиционна програма.

Източник: NOVA    
Минимална работна заплата Майчински Деница Сачева
