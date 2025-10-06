България

НСТС обсъжда размера на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г.

От Министерството на труда и социалната политика предлагат тя да стане 1213 лева (620,20 евро)

6 октомври 2025, 06:30
Източник: БТА

П остановление на Министерския съвет за определяне размера на минималната работна заплата за страната от 1 януари 2026 г. ще обсъди Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) в понеделник (6 октомври), съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Минимална работна заплата в размер на 1213 лева (620,20 евро) от 1 януари 2026 г. предлагат от Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

В дневния ред на НСТС e включено и обсъждането на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Деница Сачева и група народни представители. В средата на август Сачева обяви, че ще предложи законови промени, с които и родителите на ученици от 8 до 12 години да имат право на гъвкаво работно време през лятната ваканция. Предлага се родителите да имат право да предложат писмено на работодателя да промени за определено време продължителността и разпределението на работното им време или да преминат към работа от разстояние. В момента Кодексът на труда предвижда родител (осиновител) на дете до 8-годишна възраст да може писмено да предложи на работодателя изменение за определено време на продължителността и разпределението на работното му време.

Източник: Николета Василева/БТА    
нстс минимална работна заплата 2026
