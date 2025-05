Украинският външен министър: Путин се подиграва с усилията на САЩ за мир

У краинският външен министър Андрий Сибига заяви, че трябва да се окаже по-силен натиск върху Москва, за да спре терора си срещу Украйна, предаде Укринформ.

Ръководителят на украинската дипломация изрази тази позиция в социалната мрежа „Екс“ след поредната руска атака срещу Украйна.

Сибига отбеляза, че руснаците отново са атакували Киев, като при нападението са били убити най-малко двама души и няколко са били ранени. Агенция Ройтерс предаде, че загиналите са майка и син.

Once again, Russian strikes on Kyiv. A loud night in Ukraine's capital.



As of now, two people have been killed and others injured, including four children who have suffered burns.



Russia also attacked Zaporizhzhia and other regions.



Putin responds with such brutal strikes to… pic.twitter.com/YZ3RMtWfFI