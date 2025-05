Стармър и Макрон с нов план за мир в Украйна

Б ританският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон проведоха вчера телефонен разговор, в рамките на който обсъдиха войната в Украйна и въпросите на миграцията, заяви британското правителство, цитирано от Пи Ей Медия и ДПА.

Двамата разговаряха още за честванията във връзка с края на Втората световна война и предстояща среща на върха Великобритания-ЕС.

По отношение на ситуацията в Украйна, "лидерите обсъдиха необходимостта Русия да се съгласи на 30 дневно спиране на огъня, за да бъдат гарантирани смислени мирни преговори. Украйна доказа, че иска и че е готова да седне на масата", заяви говорителка на британското правителство, като се позова на думи на Стармър.

