България

Има ли опасност от вируса чикунгуня у нас и тревожен ли е ръстът на случаите на COVID-19

Коментар по темата и препоръки от главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев

13 август 2025, 10:19
Пожар обхвана защитена местност край Тутракан: Застрашени са хиляди видове

Пожар обхвана защитена местност край Тутракан: Застрашени са хиляди видове
Великобритания включи България в черен списък за депортации

Великобритания включи България в черен списък за депортации
Украински журналист за акцията с оръжия у нас: Явно някъде и българските служби са продънени

Украински журналист за акцията с оръжия у нас: Явно някъде и българските служби са продънени
След дрифт: 18-годишeн се заби в мост в Костинброд (ВИДЕО)

След дрифт: 18-годишeн се заби в мост в Костинброд (ВИДЕО)
Митов: МВР следи в реално време чрез сателити пожарите у нас

Митов: МВР следи в реално време чрез сателити пожарите у нас

"Бръснеща болка в гърлото": Симптом на новия COVID-19 вариант
Анализатори: Русия напредва бързо в Източна Украйна

Анализатори: Русия напредва бързо в Източна Украйна
Иван Иванов се препъна в първия кръг на тенис турнира в София

Иван Иванов се препъна в първия кръг на тенис турнира в София

И ма леко увеличаване на заболеваемостта от COVID-19, но тя е десетократно намалена в сравнение с миналата година, така че няма ситуация, която да ни притеснява. Това каза главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев в ефира на NOVA.

Той отбеляза, че покачването през една седмица в сравнение с предишната не дава пълната картина и не е необичайно.

"Вирусът е променлив и носи нови варианти, които се разпространяват повече, когато няма силен колективен имунитет", посочи доцентът.

"Сравненията на малки интервали крият риск от неправилни заключения", каза той. "Новите варианти не предизвикват тежко заболяване, а болните рядко стигат до лекар и често изкарват вируса на крак", добави Кунев.

Относно летните вируси доцентът отбеляза, че групата е огромна.

"Ако клиничната картина е сравнително лека, повечето хора въобще не търсят медицинска помощ и се оправят без особено лечение", посочи той.

Кунчев подчерта, че е важно при боледуване от вирус да се възстановява водно-електролитният баланс в организма. "Боледуването често е свързано с повръщане и диария, а при по-малките деца настъпва бърза дехидратация", посочи той.

Кунчев отбеляза още, че често се спекулира по темата за засилване на имунитета.

"При вирусно заболяване имунитетът обикновено е отслабен, но това се случва по повод на изкараното заболяване", каза той.

"Имунитетът е фина система. По-скоро бих обърнал внимание на общото добро състояние", коментира доцентът. Той посочи нуждата от балансирана, белтъчна храна и че няма нужда да се добавят лечебни средства и хранителни добавки. 

Кунчев коментира и климатичните промени и болестите, пренасяни от комари.

"Заради промените ще намираме преносители на болестите сред насекомите все по-често", посочи той.

"Важен е начинът, по който пръскаме срещу насекоми да стане по-ефективен и да се започва от рано през годината", каза Кунчев. Той посочи, че се контролира и качеството на препаратите за третиране. Доцентът отбеляза, че е важно инфекциозните болници да имат мрежи на прозорците, за да се предотврати връзката между комарите и заразените. 

Относно вируса чикунгуня Кунчев каза, че няма пряка опасност за страната ни. "По-важни са резултатите, които чакаме от Световната здравна организация дали китайският вариант се предава по-лесно и дали е по-различен", посочи той.

Източник: Nova.bg    
Кунчев COVID-19
Последвайте ни

По темата

Има ли опасност от вируса чикунгуня у нас и тревожен ли е ръстът на случаите на COVID-19

Има ли опасност от вируса чикунгуня у нас и тревожен ли е ръстът на случаите на COVID-19

Русия граби украинска територия преди срещата Тръмп-Путин

Русия граби украинска територия преди срещата Тръмп-Путин

Тежка катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг взе жертва

Тежка катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг взе жертва

Шамарът, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ

Шамарът, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Защо котките винаги миришат толкова добре

Защо котките винаги миришат толкова добре

dogsandcats.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 4 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 4 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 4 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 4 дни

Виц на деня

Мъж казва на жена си: – Скъпа, тази вечер ще съм като Джеймс Бонд! – Уха, ще ме заведеш на вечеря, ще караш спортна кола…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сигурността като култура: Лидерство, което изгражда доверие

Сигурността като култура: Лидерство, което изгражда доверие

Пари Преди 15 минути

Защо доверието е най-ценният актив в бизнеса със сигурността

Желязков: Поставили сме си амбициозни цели за повишаване на жизнения стандарт на българите

Желязков: Поставили сме си амбициозни цели за повишаване на жизнения стандарт на българите

България Преди 17 минути

Кабинетът гледа много отвъд хоризонта на това управление и неговия мандат, заяви премиерът

<p>Брад Пит сред жертвите на улична банда</p>

Тийнейджъри са арестувани за обира на дома на Брад Пит

Свят Преди 31 минути

Заподозрените са обвинени в редица „обири на знаменитости“, насочени към домовете на актьори и професионални спортисти

<p>Украйна: Това е&nbsp;въпрос, по който не може да има пазарлък</p>

Марияна Беца пред Politico: Върнете откраднатите украински деца сега

Свят Преди 35 минути

"Децата са сред най-уязвимите жертви на всеки въоръжен конфликт"

Гърция в пламъци: Евакуираха туристи и болница заради огъня

Гърция в пламъци: Евакуираха туристи и болница заради огъня

Свят Преди 53 минути

Десетки огнеборци се борят с огнените стихии

Националната гвардия във Вашингтон

Град под военен контрол: Националната гвардия вече е във Вашингтон

Свят Преди 55 минути

Във вторник вечерта бронирани машини бяха забелязани в градски центрове и туристически места около столицата на САЩ

Как новият украински дрон “Немезида” променя войната

Как новият украински дрон “Немезида” променя войната

Свят Преди 1 час

Новият украински дрон “Немезида” използва интернет, а не радиовръзка

Близо 5000 души бяха евакуирани в Тайван заради тайфуна "Подул"

Близо 5000 души бяха евакуирани в Тайван заради тайфуна "Подул"

Свят Преди 1 час

Островът редовно е връхлитан от тайфуни

.

Франция, Германия и Великобритания са готови да възобновят санкциите срещу Иран

Свят Преди 1 час

Външните министри на трите държави са написали писмо до ООН, че страните им възнамеряват да наложат на Техеран санкции "със задна дата"

Садизъм, мъчения, издевателства: Украинците в руски плен

Садизъм, мъчения, издевателства: Украинците в руски плен

Свят Преди 1 час

Много от тях се завръщат неузнаваеми

Почитаме двама велики светци, кой има имен ден

Почитаме двама велики светци, кой има имен ден

Любопитно Преди 1 час

На 13 август отдаваме почит на преподобния Максим Изповедник и на свети Тихон Задонски

Евролидери ще говорят с Тръмп за Украйна преди срещата му с Путин

Евролидери ще говорят с Тръмп за Украйна преди срещата му с Путин

Свят Преди 1 час

Европейците се опасяват, че изходът от срещата в Аляска няма да е благоприятен за Украйна след три години и половина на война

Астрономическото шоу на годината: Пик на метеорния поток "Персеиди"

Астрономическото шоу на годината: Пик на метеорния поток "Персеиди"

Любопитно Преди 1 час

До края на годината ни очакват още четири пълнолуния, ето кога

Китай прогони американски разрушител край Скарбъроу

Китай прогони американски разрушител край Скарбъроу

Свят Преди 1 час

Това е първата известна американска военна операция в района на плитчината от поне шест години.

Арестуваха бившата първа дама на Южна Корея

Арестуваха бившата първа дама на Южна Корея

Свят Преди 2 часа

Тя е задържана по редица обвинения, включително манипулиране с акции и корупция

Пеевски: Разграбването на държавните имоти и собственост трябва да спре

Пеевски: Разграбването на държавните имоти и собственост трябва да спре

България Преди 3 часа

Активите са на хората и трябва да останат на хората, заяви лидерът на „ДПС – Ново начало”

Всичко от днес

От мрежата

Мога ли да заведа котката си на плажа?

dogsandcats.bg

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg
1

Автокаско калкулатор – как да изберете най-добрата оферта за минути

sinoptik.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Не го разпознаха и го претърсиха: Какво се случи с Лео ди Каприо в Ибиса (ВИДЕО)

Edna.bg

Царска покана към Лили Иванова (СНИМКИ)

Edna.bg

Висшата лига потъва в мълчание в почит към Диого Жота

Gong.bg

Специалния със силни думи за Гьозтепе на Мъри Стоилов

Gong.bg

Министрите аплодираха деца, участвали в гасенето на огъня в Сунгурларе

Nova.bg

Катастрофа на пътя Бургас - "Слънчев бряг" взе жертва

Nova.bg