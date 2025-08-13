Има ли опасност от вируса чикунгуня у нас и тревожен ли е ръстът на случаите на COVID-19

Иван Иванов се препъна в първия кръг на тенис турнира в София

И ма леко увеличаване на заболеваемостта от COVID-19, но тя е десетократно намалена в сравнение с миналата година, така че няма ситуация, която да ни притеснява. Това каза главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев в ефира на NOVA.

Той отбеляза, че покачването през една седмица в сравнение с предишната не дава пълната картина и не е необичайно.

"Вирусът е променлив и носи нови варианти, които се разпространяват повече, когато няма силен колективен имунитет", посочи доцентът.

"Сравненията на малки интервали крият риск от неправилни заключения", каза той. "Новите варианти не предизвикват тежко заболяване, а болните рядко стигат до лекар и често изкарват вируса на крак", добави Кунев.

Относно летните вируси доцентът отбеляза, че групата е огромна.

"Ако клиничната картина е сравнително лека, повечето хора въобще не търсят медицинска помощ и се оправят без особено лечение", посочи той.

Кунчев подчерта, че е важно при боледуване от вирус да се възстановява водно-електролитният баланс в организма. "Боледуването често е свързано с повръщане и диария, а при по-малките деца настъпва бърза дехидратация", посочи той.

Кунчев отбеляза още, че често се спекулира по темата за засилване на имунитета.

"При вирусно заболяване имунитетът обикновено е отслабен, но това се случва по повод на изкараното заболяване", каза той.

"Имунитетът е фина система. По-скоро бих обърнал внимание на общото добро състояние", коментира доцентът. Той посочи нуждата от балансирана, белтъчна храна и че няма нужда да се добавят лечебни средства и хранителни добавки.

Кунчев коментира и климатичните промени и болестите, пренасяни от комари.

"Заради промените ще намираме преносители на болестите сред насекомите все по-често", посочи той.

"Важен е начинът, по който пръскаме срещу насекоми да стане по-ефективен и да се започва от рано през годината", каза Кунчев. Той посочи, че се контролира и качеството на препаратите за третиране. Доцентът отбеляза, че е важно инфекциозните болници да имат мрежи на прозорците, за да се предотврати връзката между комарите и заразените.

Относно вируса чикунгуня Кунчев каза, че няма пряка опасност за страната ни. "По-важни са резултатите, които чакаме от Световната здравна организация дали китайският вариант се предава по-лесно и дали е по-различен", посочи той.