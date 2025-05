"Току-що проведох много добър и продуктивен телефонен разговор с президента на Турция, Реджеп Ердоган, по много теми, включително войната на Русия с Украйна, всичко свързано със Сирия, Газа и други. Президентът ме покани да отида в Турция в бъдеще и по същия начин той ще дойде във Вашингтон. През четирите ми години като президент, отношенията ми с президента Ердоган бяха отлични. Работихме в тясно сътрудничество по много неща, включително факта, че той помогна за връщането на пастор Андрю Брънсън, който беше затворен, обратно в Съединените щати - веднага след мое искане. Във всеки случай, очаквам с нетърпение да работя с президента Ердоган за прекратяването на нелепата, но смъртоносна война между Русия и Украйна", това заяви в социалната си мрежа Трут сошъл президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Ердоган приветства усилията на САЩ за мир, обяви от своя страна канцеларията на турския президент.

Нито една от двете страни не оповести каквито и да е подробности относно специфичната роля, която се очаква да изиграе в мирния процес в Украйна.

По време на днешния си разговор с Тръмп, Ердоган е подчертал нуждата от безпрепятствено доставяне на хуманитарна помощ в ивицата Газа. Турският президент казал, че Анкара е готова да окаже подкрепа за прекратяване на сраженията и установяване на траен мир. Освен това посочил, че Турция работи в подкрепа на запазването на териториалната цялост на Сирия и е призовал американския президент да обмисли облекчаването на санкциите срещу Дамаск.

