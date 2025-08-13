България

Пожар обхвана защитена местност край Тутракан: Застрашени са хиляди видове

Гъст дим и силна миризма се виждат от километри, а от пожарната в Тутракан съобщиха, че огнищата са няколко

13 август 2025, 09:52
С игнал за пожар е постъпил от землището между селата Нова Черна и Цар Самуил. На място са пристигнали еколози, но тъй като местността е много труднодостъпна - има предимно блата, почти не може да се достигне, за да се установи на колко места гори, пише NOVA

Гъст дим и силна миризма се виждат от километри, а от пожарната в Тутракан съобщиха, че огнищата са няколко. Единственото, което могат да направят огнеборците на този етап, е да осигурят дежурство, така че да не позволят пожарът да се разпространи и да достигне първите населени места - Цар Самуил и Нова Черна. 

Защитената местност „Калимок – Бръшлен“ е една от най-големите в страната. Тя е местообитание на хиляди защитени животински и растителни видове. Тук се намира и най-голямата колония на къдроглави пеликани. Според еколозите мястото на пожара е на около 3 км от тях и засега няма опасност за птиците

Пожар Тутракан Калимок Бръшлен Защитена местност Къдроглави пеликани Населени места Огнеборци
Националната гвардия във Вашингтон

Град под военен контрол: Националната гвардия вече е във Вашингтон

Свят Преди 25 минути

Във вторник вечерта бронирани машини бяха забелязани в градски центрове и туристически места около столицата на САЩ

Как новият украински дрон “Немезида” променя войната

Как новият украински дрон “Немезида” променя войната

Свят Преди 30 минути

Новият украински дрон “Немезида” използва интернет, а не радиовръзка

Почитаме двама велики светци, кой има имен ден

Почитаме двама велики светци, кой има имен ден

Любопитно Преди 52 минути

На 13 август отдаваме почит на преподобния Максим Изповедник и на свети Тихон Задонски

Евролидери ще говорят с Тръмп за Украйна преди срещата му с Путин

Евролидери ще говорят с Тръмп за Украйна преди срещата му с Путин

Свят Преди 52 минути

Европейците се опасяват, че изходът от срещата в Аляска няма да е благоприятен за Украйна след три години и половина на война

Астрономическото шоу на годината: Пик на метеорния поток "Персеиди"

Астрономическото шоу на годината: Пик на метеорния поток "Персеиди"

Любопитно Преди 53 минути

До края на годината ни очакват още четири пълнолуния, ето кога

Китай прогони американски разрушител край Скарбъроу

Китай прогони американски разрушител край Скарбъроу

Свят Преди 1 час

Това е първата известна американска военна операция в района на плитчината от поне шест години.

Арестуваха бившата първа дама на Южна Корея

Арестуваха бившата първа дама на Южна Корея

Свят Преди 2 часа

Тя е задържана по редица обвинения, включително манипулиране с акции и корупция

Пеевски: Разграбването на държавните имоти и собственост трябва да спре

Пеевски: Разграбването на държавните имоти и собственост трябва да спре

България Преди 2 часа

Активите са на хората и трябва да останат на хората, заяви лидерът на „ДПС – Ново начало”

<p>Зеленски категоричен: Това няма как да се случи</p>

Зеленски: Няма да се изтеглим от Донбас

Свят Преди 2 часа

Украинският президент заяви това преди очакваната в петък среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин

Българският съюз на лекарските асистенти и „Света Екатерина” подписват меморандум за сътрудничество

Българският съюз на лекарските асистенти и „Света Екатерина” подписват меморандум за сътрудничество

България Преди 3 часа

Целта е партньорство и сътрудничество в развитието на човешките ресурси в здравеопазването

Земетресение в Гърция

Земетресение в Гърция

Свят Преди 3 часа

Епицентърът е бил на 114 километра югоизточно от Солун

<p>Разкриха кое е най-лошото време за пиене на алкохол</p>

Най-лошото време за пиене на алкохол - може да съсипе съня ви

Любопитно Преди 3 часа

Алкохолът може значително да влоши качеството на съня, което води до безсъние и нарушаване на циклите на почивка

.

Неплатен отпуск след изчерпване на платения – какво позволява Кодексът на труда

България Преди 3 часа

Каква е процедурата и може ли откаже работодателят

Статуя на ацтекската богиня на Луната Койолшауки в мексиканската столица Мексико Сити

13 август: От империя към пепел – краят на една цивилизация

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Августовска сряда с температури до 37 градуса</p>

Августовска сряда с температури до 37 градуса

България Преди 4 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Мъск иска да съди Apple, ИТ гигантът отхвърли критиките

Мъск иска да съди Apple, ИТ гигантът отхвърли критиките

Технологии Преди 4 часа

Милиардерът смята, че Apple злоупотребява с господстващото си положение

