Така ЕС може да удвои военната помощ за Украйна

Е вропейският съюз може да увеличи значително военната помощ за Украйна, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп не успее да убеди руския лидер Владимир Путин да сключи мир, заяви в X еврокомисарят по въпросите на отбраната и космоса Андрюс Кубилюс, цитиран от "Укринформ".

"Ако Тръмп не убеди Путин да сключи мир, ние можем много бързо да представим по-убедителни аргументи за мир - като увеличим значително военната си подкрепа за Украйна", отбеляза той.

Кубилюс добави, че досега Европейският съюз и САЩ са отпуснали около 40 млрд. евро годишно за военна помощ на Украйна.

"Но ние можем да похарчим същата сума за закупуване на модерни оръжия в самата Украйна, които ще струват около два пъти по-малко от тези, произведени в ЕС или САЩ. Това на практика ще удвои обема на оръжията, които Украйна получава за същите 40 млрд. евро. Реалната стойност на нашата подкрепа ще нарасне до 80 млрд. евро", подчерта той.

Еврокомисарят обясни и откъде ЕС ще намери средства за засилване на военната подкрепа за Украйна.

"Новите заеми SAFE, подкрепени от ЕС, предоставят на държавите членки точно тази възможност - да използват заемите за увеличаване на военната подкрепа за Украйна. Ето как формулата "Мир чрез сила" може наистина да проработи на практика. Заемите SAFE означават сила за Украйна!", отбеляза Кубилюс.

Украинският премиер Денис Шмихал подчерта важността на стартирането на инструмента SAFE възможно най-скоро, за да се гарантира, че Украйна ще може да се присъедини към съвместното закупуване на отбранителни продукти с държавите членки на Европейския съюз, припомня Укринформ.

