Украински журналист за акцията с оръжия у нас: Явно някъде и българските служби са продънени

„Болно ми е, че България може да е замесена”, коментира Тетяна Станева

13 август 2025, 08:50
Великобритания включи България в черен списък за депортации

Великобритания включи България в черен списък за депортации
След дрифт: 18-годишeн се заби в мост в Костинброд (ВИДЕО)

След дрифт: 18-годишeн се заби в мост в Костинброд (ВИДЕО)
Пореден ден военни и пожарникари се борят с големите пожари у нас

Пореден ден военни и пожарникари се борят с големите пожари у нас

"Бръснеща болка в гърлото": Симптом на новия COVID-19 вариант
Анализатори: Русия напредва бързо в Източна Украйна

Анализатори: Русия напредва бързо в Източна Украйна
Иван Иванов се препъна в първия кръг на тенис турнира в София

Иван Иванов се препъна в първия кръг на тенис турнира в София
Откриха голямо количество райски газ край Черноморец

Откриха голямо количество райски газ край Черноморец
Мобилно приложение показва цените на лекарствата в лева и евро

Мобилно приложение показва цените на лекарствата в лева и евро

П олицейска акция и обиски в офиси на оръжейни фирми у нас по искане на службите в Киев. На това станахме свидетели във вторник. Така и не излезе информация за задържани или обвинени. Как обаче изглежда казусът от украинска гледна точка?

Претърсват търговци на оръжие у нас заради санкциите срещу Русия (СНИМКИ/ВИДЕО)

„Службата за безопасност на Украйна непрекъснато работи по такива въпроси – търсене на агенти на Русия. Ние ги намираме при нас, как да се учудваме, че има и при вас? Болно ми е, че България може да е замесена. Въпреки, че става въпрос за отделни фирми, тази схема не може да мине без държавата. Явно някъде и българските служби са продънени, което е ужасно”, каза в ефира на „Здравей, България” украинският журналист Тетяна Станева.

По думите ѝ новината за акцията у нас не е взривила медиите във воюващата страна, а само спорадични издания проявили интерес.

Ожесточена полемика и протести в Украйна предизвикаха действия на президента Володимир Зеленски, който първоначално прокара законни текстове, с които подчини две от правителствените антикорупционни агенции - Специализираната антикорупционна прокуратура и Националното бюро за борба с корупцията.

Спорът се разрази и сред европейските лидери, след което правомощията на двете структури се следят от държавата.

Заради санкциите срещу Русия: Претърсват търговци на оръжие у нас
8 снимки
8 снимки
Претърсват търговци на оръжие у нас заради санкциите срещу Русия
Претърсват търговци на оръжие у нас заради санкциите срещу Русия
Претърсват търговци на оръжие у нас заради санкциите срещу Русия
Претърсват търговци на оръжие у нас заради санкциите срещу Русия

 

Източник: NOVA    
Тежка катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг взе жертва

Тежка катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг взе жертва

Великобритания включи България в черен списък за депортации

Великобритания включи България в черен списък за депортации

Украински журналист за акцията с оръжия у нас: Явно някъде и българските служби са продънени

Украински журналист за акцията с оръжия у нас: Явно някъде и българските служби са продънени

Шамарът, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ

Шамарът, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ

Какви са цените на къщите около София

Какви са цените на къщите около София

Защо котките винаги миришат толкова добре

Защо котките винаги миришат толкова добре

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Преди 4 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 4 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Преди 4 дни
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 4 дни
Идва ли краят на войната в Украйна?
Преди 4 дни
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 4 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън" предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Преди 4 дни
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 4 дни

Последни новини

Китай прогони американски разрушител край Скарбъроу
Свят Преди 4 минути

Китай прогони американски разрушител край Скарбъроу

Свят Преди 4 минути

Това е първата известна американска военна операция в района на плитчината от поне шест години.

Арестуваха бившата първа дама на Южна Корея
Свят Преди 1 час

Арестуваха бившата първа дама на Южна Корея

Свят Преди 1 час

Тя е задържана по редица обвинения, включително манипулиране с акции и корупция

Българският съюз на лекарските асистенти и „Света Екатерина" подписват меморандум за сътрудничество
България Преди 2 часа

Българският съюз на лекарските асистенти и „Света Екатерина” подписват меморандум за сътрудничество

България Преди 2 часа

Целта е партньорство и сътрудничество в развитието на човешките ресурси в здравеопазването

Земетресение в Гърция

Земетресение в Гърция

Свят Преди 2 часа

Епицентърът е бил на 114 километра югоизточно от Солун

Разкриха кое е най-лошото време за пиене на алкохол
Любопитно Преди 2 часа

Най-лошото време за пиене на алкохол - може да съсипе съня ви

Любопитно Преди 2 часа

Алкохолът може значително да влоши качеството на съня, което води до безсъние и нарушаване на циклите на почивка

.

Неплатен отпуск след изчерпване на платения – какво позволява Кодексът на труда
България Преди 2 часа

България Преди 2 часа

Каква е процедурата и може ли откаже работодателят

13 август: От империя към пепел – краят на една цивилизация
Любопитно Преди 2 часа

13 август: От империя към пепел – краят на една цивилизация

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Августовска сряда с температури до 37 градуса
България Преди 2 часа

Августовска сряда с температури до 37 градуса

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Мъск иска да съди Apple, ИТ гигантът отхвърли критиките
Технологии Преди 3 часа

Мъск иска да съди Apple, ИТ гигантът отхвърли критиките

Технологии Преди 3 часа

Милиардерът смята, че Apple злоупотребява с господстващото си положение

Путин информира Ким за срещата си с Тръмп в Аляска
Свят Преди 10 часа

Путин информира Ким за срещата си с Тръмп в Аляска

Свят Преди 10 часа

Двамата са изразили увереност в по-нататъшното развитие на приятелството и добросъседството между Москва и Пхенян

Полицаи ескортираха родилка до болница във Варна, родиха се близнаци
България Преди 11 часа

Полицаи ескортираха родилка до болница във Варна, родиха се близнаци

България Преди 11 часа

Няколко часа по-късно са се родили близнаци

Белият дом: Срещата между Путин и Тръмп ще бъде в Анкоридж
Свят Преди 11 часа

Белият дом: Срещата между Путин и Тръмп ще бъде в Анкоридж

Свят Преди 11 часа

Тръмп ще участва във виртуални разговори за Украйна утре преди срещата си с Путин

Смъртоносна жега: Европа се бори с огъня, пожари опустошават континента
Свят Преди 12 часа

Смъртоносна жега: Европа се бори с огъня, пожари опустошават континента

Свят Преди 12 часа

Температурите в някои райони надхвърлиха 40 градуса по Целзий

Орбан: Русия спечели войната в Украйна
Свят Преди 12 часа

Орбан: Русия спечели войната в Украйна

Свят Преди 12 часа

Орбан е критикуван от някои европейски лидери заради връзките на правителството му с Русия

Карълайн Левит: Срещата с Путин е "упражнение по изслушване" за Тръмп
Свят Преди 12 часа

Карълайн Левит: Срещата с Путин е "упражнение по изслушване" за Тръмп

Свят Преди 12 часа

Левит обяви, че Тръмп ще говори пред медиите след срещата

Милорад Додик избегна затвора, наложиха му парична глоба
Свят Преди 12 часа

Милорад Додик избегна затвора, наложиха му парична глоба

Свят Преди 12 часа

Додик ще плати 36 500 босненски марки

