Претърсват търговци на оръжие у нас заради санкциите срещу Русия (СНИМКИ/ВИДЕО)

Молбата е свързана с разследване на корупционни престъпления в Украйна

12 август 2025, 11:01
Е кип от следователи на Националната следствена служба (НСлС) извършва претърсвания и изземвания в жилища и офиси в София и страната по молба за правна помощ на Националното антикорупционно бюро на Украйна, свързана с разследване на корупционни престъпления в Украйна, извършени при търговия с оръжие на завишени цени, съобщиха от прокуратурата.

В претърсванията участват множество следователи от НСлС, служители на ГДБОП-МВР и на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" (ГДЖСОБТ).

Действията в изпълнение на молбата за правна помощ се извършват под надзора на Върховна касационна прокуратура.

Едно от местата, където тече акцията, е в сграда, намираща се а столичния булевард „Черни връх”. Според Търговския регистър на осмия ѝ етаж се намира седалището на фирма, която се занимава именно с производство на оръжие, боеприпаси, стоки и технологии с възможна двойна употреба, предава NOVA.

При обаждане на телефон, посочен от фирмата за контакт, вдигна жена, която не потвърди за акцията. Няма информация за задържани лица.

