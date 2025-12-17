Арестуваха жена, скрила бръснарски ножчета в хляб

П сихически нестабилна жена от Тексас е арестувана по обвинение, че е натъпкала бръснарски ножчета в хлябове в два магазина на Walmart в Мисисипи, съобщиха властите, предаде New York Post.

Камил Бенсън, на 33 години, е била задържана във вторник, 16 декември, и е обвинена в опит за умишлено причиняване на телесни повреди, след като клиенти са съобщили, че са открили бръснарски ножчета в Walmart Supercenter и Walmart Neighborhood Market в Билокси, според полицейското управление на Билокси.

Гаранцията за Бенсън е определена на 100 000 долара.

Служители на Walmart са съобщили на полицията, че клиент е докладвал за първи път, че е открил бръснарско ножче, скрито в хляб, закупен от Walmart Supercenter на 5 декември.

Втори клиент, който купил хляб от Walmart Neighborhood Market, също е съобщил, че е открил бръснарско ножче на 8 декември.

След като друг клиент се е оплакал в Walmart Supercenter в неделя, 14 декември, служителите претърсили стоките и открили, че няколко други хляба също са били манипулирани, съобщиха властите.

Полицейското управление е било уведомено за опасната постъпка в понеделник, 15 декември. Във вторник полицията разпространи снимки от видеонаблюдение на Бенсън и я идентифицира като лице от интерес, съобщи WTVA.

Инцидентът се е случил в два различни магазина на Walmart в Билокси, Мисисипи.

Полицията призовава всеки, който е купил хляб от тези магазини на Walmart, да провери своите хлябове и да докладва всякакви открития на властите.

„Здравето и безопасността на нашите клиенти винаги са основен приоритет“, заявиха от Walmart в изявление.

„Премахнахме и щателно инспектирахме всички потенциално засегнати продукти в засегнатите магазини в Билокси. Оценяваме бързите действия на правоприлагащите органи и ще продължим да сътрудничим с тях по време на разследването.“

Ако клиентите закупят продукт, който е бил манипулиран, те трябва незабавно да го изхвърлят и да посетят своя местен Walmart за пълно възстановяване на сумата, съобщиха от компанията.

От полицейското управление на Билокси заявиха, че не вярват, че други магазини са били обект на посегателство.