"Гринч" открадна гигантски надуваем Дядо Коледа

К радци, описани като "група Гринч" в социалните мрежи, успяха да откраднат надуваем Дядо Коледа с височина 12 метра и ширина 6 метра от семеен коледен базар в Аризона, предаде New York Post.

Кражбата е станала между събота вечер и неделя сутрин, 13 и 14 декември, от семейния бизнес "Базара за коледни елхи на Креймър", който продава елхи на базара от 25 години.

Крадците са срязали оградата около базара, за да достигнат гигантския надуваем Дядо Коледа, разказа Кайл Креймър пред изданието.

Следи, оставени по чакъла, предполагат, че високият Дядо Коледа е бил изпуснат от въздух и след това е бил извлечен навън, добави той.

„Хората знаят, че това е коледният базар на Дядо Коледа“, каза Креймър.

„Кой краде Дядо Коледа? Все пак е Коледа“, добави той.

Извисяващият се Дядо Коледа е популярна празнична атракция за снимки, която е била част от семейния коледен базар повече от три десетилетия.

„Това ни боли. Нашият гигантски надуваем Дядо Коледа беше откраднат от нашия базар. Той е част от това, което прави сезона специален за семействата, които ни посещават“, написаха от "Базара за коледни елхи на Креймър" в публикация във Facebook.

„Ако някой има информация, моля, свържете се с нас – бихме искали да го върнем!!“

За Креймър остават въпроси колко хора са били необходими, за да извършат кражбата на Дядо Коледа и какво планират да правят с тази забележително голяма украса, която много членове на общността биха разпознали от бизнеса.

„Би трябвало да им трябват много хора за кражбата. Нашите четири момчета имаха проблем да го поставят“, каза той.

Полицията във Финикс разследва инцидента, съобщи изданието.