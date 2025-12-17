Свят

Откриха хиляди отпечатъци от динозаври на 210 милиона години в Италия

Според учените динозаврите са били прозавроподи – тревопасни животни с дълги шии, малки глави и остри нокти

17 декември 2025, 09:40
Откриха хиляди отпечатъци от динозаври на 210 милиона години в Италия
Източник: IStock

Х иляди отпечатъци от динозаври, датиращи отпреди около 210 милиона години, бяха открити в национален парк в Северна Италия, предава ВВС.

Следите от стъпки – някои с диаметър до 40 сантиметра – са подредени в успоредни редове, като много от тях запазват ясно различими отпечатъци от пръсти и нокти.

Според учените динозаврите са били прозавроподи – тревопасни животни с дълги шии, малки глави и остри нокти.

„Никога не бих си представил, че ще се натъкна на толкова зрелищно откритие в региона, където живея“, каза палеонтологът от Милано Кристиано Дал Сасо. Миналия септември фотограф забелязва следите, простиращи се на стотици метри, върху вертикална планинска стена в националния парк Стелвио, разположен североизточно от Милано.

По време на триаския период – между приблизително 250 и 201 милиона години – скалната стена е представлявала приливна равнина, която по-късно се превръща в част от Алпийската планинска верига.

„Това място е било пълно с динозаври; то е огромно научно съкровище“, каза Дал Сасо.

По думите му стадата са се придвижвали в синхрон, „а има и следи от по-сложни поведения, като групи животни, събиращи се в кръг, вероятно с цел защита“.

Прозавроподите, които са достигали дължина до 10 метра, са се движели основно на два крака. В някои случаи обаче пред отпечатъците от стъпки са открити и следи от предни крайници, което подсказва, че животните вероятно са спирали и са опирали ръцете си на земята.

Елио Дела Ферера, фотографът, открил обекта, заяви, че се надява находката „да предизвика размисъл у всички нас, като подчертае колко малко знаем за местата, в които живеем: нашия дом, нашата планета“.

Според прессъобщение на италианското министерство на културата районът е труднодостъпен и до него не водят туристически пътеки. Поради тази причина ще бъдат използвани дронове и технологии за дистанционно наблюдение.

Националният парк Стелвио се намира в долината Фраеле, близо до границата между Италия и Швейцария, в непосредствена близост до района, където догодина ще се проведат Зимните олимпийски игри.

„Сякаш самата история иска да отдаде почит на най-голямото световно спортно събитие, съчетавайки миналото и настоящето в символично предаване на щафетата между природата и спорта“, заявиха от италианското министерство на културата.

Динозаври Следи от динозаври Италия Национален парк Стелвио Триаски период Прозавроподи
