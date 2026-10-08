Удар срещу фентанила в Пловдив: Събарят тайни наркодепа и скривалища на дилъри в "Столипиново"

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В пловдивския квартал „Столипиново“ започна акция по събарянето на постройки, за които има данни, че са свързани с тайни наркодепа и скривалища на дилъри, предава NOVA.

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Операцията предвижда и премахването на други незаконни къщи, издигнати без разрешение. Тя е част от мерките, за които пловдивската полиция настоя на среща с районната администрация за пресичане на търговията с дрога, най-вече смъртоносния фентанил. Според проучване на Агенцията на Европейския съюз по наркотиците, 94% от използваните спринцовки в Пловдив съдържат именно това вещество.

„На един от адресите живеят лица, които назад във времето са осъждани за разпространение на наркотични вещества. Последната присъда на едно от лицата е буквално преди около три месеца“, заяви директорът на ОДМВР-Пловдив старши комисар Васил Костадинов.

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По думите му в масивни метални врати и огради са били направени отвори, през които наркотични вещества са били предавани директно на купувачите.

„Органите на Министерството на вътрешните работи ще приложат цялата строгост на закона, включително и с други институции, така че чувството за справедливост да се върне в общественото ни пространство“, предупреди Костадинов.

Част от собствениците вече са започнали доброволно да премахват незаконните постройки в определения срок. От районната администрация очакват броят на обектите, които ще бъдат премахнати, да продължи да расте.