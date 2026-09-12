България

Откриха половин килограм от смъртоносния фентанил в Пловдив

Иззети са още мобилни телефони, над 8000 евро, вакуумна машина и други вещи

Николай Киров Николай Киров

12 септември 2026, 17:45
Откриха половин килограм от смъртоносния фентанил в Пловдив
Източник: БТА

П оловин килограм фентанил е иззет при действия на пловдивски криминалисти, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Акцията е проведена на 9 септември, когато са задържани шестима души в момент на доставка на наркотичното вещество с цел последващото му разпространение в кв. „Столипиново“.

В хода на действията, проведени от служители на отдел „Криминална полиция“ и сектор „Специализирани тактически действия“, са извършени шест претърсвания и изземвания на територията на Пловдив и област Пазарджик. При претърсване на автомобил, управляван от един от задържаните, е открита и иззета пресовка с кафяво прахообразно вещество. Експертното изследване е установило, че веществото е фентанил с тегло 499,69 грама, което се равнява на над 1000 дози.

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Иззети са още мобилни телефони, над 8000 евро, вакуумна машина и други вещи, имащи отношение към разследването.

Материалите са докладвани на Окръжната прокуратура – Пловдив. Петима от задържаните са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група за разпространение на наркотични вещества. Работата по случая продължава.

Автор: Николай Киров
Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Ирина Шопова    
фентанил наркотици Пловдив
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