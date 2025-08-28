България

Убийството в Първомай: Обвиненият Ивелин Цветанов поиска да излезе на свобода

Пред съда ток каза, че никога не е имал незаконни прояви и не е бил задържан от полицията

Обновена преди 30 минути / 28 август 2025, 12:35
А пелативният съд в Пловдив потвърди мярката на Окръжния съд и остави за постоянно в  ареста 21-годишния Ивелин Цветанов, обвинен за убийството на 44-годишна жена в Първомай. Решението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. 

Младежът е от Варна и е студент в четвърти курс в Техническия университет в София, без криминални прояви до момента. Той е привлечен като обвиняем за умишлено убийство, за което се предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години.

Днес като защитник на Ивелин Цветанов бе конституиран и неговият баща Севдалин Цветанов.

Той заяви, че синът му не е имал никакви криминални прояви, студент е и спортува активно силов трибой, има много приятели и не е влизал в конфликт с тях и поддържа връзка със своите приятели и съученици.

Той разказа пред медиите, че синът му страда от паник атаки и взема заради това медикаменти.

По време на днешното заседание

апелативният прокурор Николай Божилов предостави пред съда допълнителни материали - протоколи за разпити на трима свидетели и разпечатка от телефона на обвиняемия за местата, от които са проведени разговори преди и след престъплението. И поиска да бъде потвърдена мярката за неотклонение спрямо обвиняемия за престъплението "задържане под стража". 

Адвокат Стоян Янков, защитник на обвиняемия, поиска по-лека мярка.

Според него доказателствата, представени по делото, са опорочени, защото не са събрани по Наказателно процесуалния кодекс (НПК), а по Закона за МВР, а освен това от събраните доказателства не следва да се направи извод за обосновано предположение, че подзащитният му е извършил престъплението.

"Ивелин Цветанов е задържан по Закона за МВР, а не по НПК, както трябва да бъде, обясни още Янков и отбеляза, че всички доказателства, събрани от полицаите по-късно, не могат да бъдат приобщени към делото. Полицаите, когато са го задържали, не са му осигурили защита и не са му  разяснили, че има право на такава, както и че не е длъжен да дава обяснения", посочи още адвокатът. Според него делото се крепи само на съмнения. 

Пред съда Ивелин Цветанов каза, че

никога не е имал незаконни прояви и не е бил задържан от полицията. Той поиска по-лека мярка за неотклонение, тъй като по думите му в ареста всички го третирали, все едно е извършил престъплението.

Според съда

липсват данни, че обвиняемият може да се укрие, но има вероятност да извърши друго престъпление, тъй като е имал предварителен план за действие. Затова Апелативният съд потвърди наложената от Окръжния съд мярка за неотклонение.

Източник: Кореспондент на БТА в Пловдив Таня Благова    
първомай съд убийство
