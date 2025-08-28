България

Въвеждат нови правила за отчитане на водомерите в София

Живущите във входа ще могат да искат извънредна проверка

28 август 2025, 13:26
Въвеждат нови правила за отчитане на водомерите в София
Източник: iStock photos/Getty images

Ж ивущите във входа ще могат да искат извънредна проверка на водомерите, ако се установи разлика в отчетеното количество вода по общия водомер и в сбора на отчетите по индивидуалните водомер по-малка от 20 на сто.

За нея обаче те ще заплащат допълнителна такса съгласно ценоразпис на „Софийска вода“. Това предвижда една от промените в „Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор „Софийска вода“, одобрени от КЕВР, информира Pariteni.bg

От дружеството настояват да заменят хартиените бележки с електронни. Така в общите условия ще бъде разписано, че „Софийска вода“ ще изпраща издадените фактури на потребителите на посочен електронен адрес в срок не по-дълъг от 7 дни, считано от датата на издаването им, както и да осигурява достъп до електронен архив, където същите се съхраняват за период не по-кратък от 36 (тридесет и шест) месеца.

В случай че потребител изрично и писмено заяви, че желае да получава месечните си фактури на хартия, ВиК операторът от месеца, следващ месеца на получаване на заявяването, изпраща фактурите на хартия до адреса за кореспонденция, посочен от потребителя.

Според сегашните правила датата на отчитане на водомерите се обявява с писмено съобщение, поставено на подходящо място в сградата. Според промените съобщението ще се изпраща и на електронния адрес на клиента и о на интернет страницата на ВиК оператора, в срок не по-кратък от три работни дни преди отчитането.

При промяна на собствеността или на правото на ползване новият и/или предишният собственик или ползвател са длъжни да подадат до ВиК оператора в 30-дневен срок от датата на промяната заявление по образец за откриване, промяна или закриване на партида, като представят за справка документи, удостоверяващи придобиването или прекратяването на правото на собственост или на правото на ползване на имота, а вече ще трябва и да предоставят данните за наличния/те водомер/и в имота (сериен номер на водомера/те, номер/а на пломба/и и показания на водомера/те), предвиждат промените.

Връчването на съобщения (покани, предупреждения, предизвестия, уведомления и др.) във връзка с неизпълнение на задължения по договора от страна на потребителя, се извършва по електронен път, от куриер или представител на ВиК оператора, който с подписа си удостоверява начина на връчването. Те се връчват по електронен път, в случаите в които потребителят е дал изрично съгласие за това и е посочил електронен адрес. Когато изпратеното по електронен път съобщение се върне с информация „недоставено“ или „неполучено“, ВиК операторът изпраща съобщението чрез куриер или свой представител, пише в Общите условия.

Когато потребителят не е дал изрично съгласие за получаване на съобщения по електронен път или оттегли съгласието си за получаване на съобщения по електронен път, съобщенията се връчват срещу подпис, лично на потребителя или на неговия законен представител, или на пълномощник на потребителя, за упълномощаването на когото ВиК операторът е уведомен.

Източник: Pariteni.bg    
