Прокуратурата поиска постоянен арест за учителя, обвинен в блудство с малолетна ученичка

П рокуратурата поиска постоянен арест за учителя, обвинен в сексуални отношения с 13-годишно момиче в София. Очаква се съдът да гледа мярката му за неотклонение, предаде NOVA.

Задържаха учител за блудство с дете

31-годишен мъж беше задържан, след като седмокласничката подала жалба в полицията. Той е бивш футболист.

По първоначална информация двамата поддържали отношения от средата на втория учебен срок.

Ново развитие по случая с учителя, задържан за блудство с малолетна ученичка

Престъплението се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години.