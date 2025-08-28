Рибари откриха мистериозна ярко оранжева акула с албинизъм (СНИМКИ)

П о време на спортен риболов край бреговете на Коста Рика рибари попаднаха на необичайно рядка оранжева акула. Тя е открита на дълбочина около 37 метра близо до Националния парк Тортугеро, който след това сподели снимки на акулата на своята страница във Facebook, съобщи All That's Interesting.

Изследователите бяха заинтригувани от оцветяването на животното. До момента никоя друга хрущялна риба в Карибите — група, включваща акули, скатове и морски лисици— не е била с подобен цвят.

Според проучване на Федералния университет на Рио Гранде, оранжевият оттенък се дължи на състояние, известно като ксантизъм или ксантохроизъм. То води до прекомерно жълти или златисти нюанси в кожата поради липсата на червен пигмент.

🇨🇷 SCIENTISTS FIND WORLD'S FIRST ORANGE SHARK IN COSTA RICA



Forget Jaws. Meet Creamsicle. Scientists just caught a nurse shark with two genetic conditions that turned it traffic cone orange.



The shark has xanthism AND albinism.



Double genetic lottery winner with paste-white… pic.twitter.com/8Q7pHGLsQx — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 27, 2025

Любопитно е, че акулата показва и признаци на албинизъм, включително изцяло бели очи. И двете състояния — оранжевата кожа и белите очи — са в пълен контраст с естествения камуфлаж на акулата дойка.

☆ our lovely aquatic of the day is the nurse shark (ginglymostoma cirratum) !

☆ they say and will always say to remember to take care of yourself. they want you to stay healthy, mentally and physically !! pic.twitter.com/7SOfFUIGBU — ꒰ daily aquatic lovelies ༚.° (@aqualuvsuotd) April 12, 2023

Обикновено тези акули имат кафява кожа и тъмни очи, което им позволява да се сливат с морското дъно и да се предпазват от хищници. Акулите дойки са и бентосни хищници, което означава, че прекарват по-голямата част от времето си на морското дъно около рифове и скалисти участъци, дебнейки плячка. Ярко оранжевата кожа би затруднила и ловуването, и скриването им.

Въпреки че ксантизмът има генетична основа, авторите на изследването посочват, че други фактори като „кръвосмешение, стрес от околната среда, повишени температури и хормонален дисбаланс“ също могат да влияят върху пигментацията.

Ксантизмът е рядък в животинското царство и е наблюдаван само при няколко вида риби. Сред сладководните видове като гупи, цихлиди и златни рибки понякога се появяват ярки жълти вариации. Птиците, като папагали и канарчета, също могат да демонстрират златисто оперение, свързано с ксантизма. Комбинацията с албинизъм обаче е почти нечувана.

Extremely rare bright orange shark with white eyes discovered in the Caribbean.



The nurse shark, which measured more than six feet long, stood out from the species’ usual brown colouring. The shark was captured on a sport fishing trip near Tortuguero National Park, Costa Rica,… pic.twitter.com/WKx0Tp5wIm — Massimo (@Rainmaker1973) August 21, 2025

Албинизмът, причинен от липсата на меланин, води до бледа кожа, люспи или козина, придружени от бели или червени очи. Това не само увеличава видимостта за хищниците, но и повишава чувствителността към слънчева светлина и може да затрудни намирането на партньор.

Сред учените има дебат дали животни с ксантизъм действително имат по-ниски шансове за оцеляване. В случая с тази акула дойка обаче изследователите отбелязват, че състоянието не е пречка — акулата е нараснала до повече от 190 см и е оцеляла до зряла възраст.

„Това уникално откритие предполага, че ксантизмът не пречи на оцеляването при този вид“, пишат изследователите. „В сравнение с предишни съобщения за анормална пигментация при акули дойки, като албинизъм, пиебалдизъм и хипомеланоза, това е първият документиран случай на пълен ксантизъм при вида и първият регистриран в Карибско море.“

Rare orange shark with ghostly white eyes captured in first-of-its-kind sighting pic.twitter.com/kMuultaItq — Daily Mail US (@Daily_MailUS) August 18, 2025

Откритието може да предостави нови възможности за морските биолози да изследват адаптивността на вида.

Промени ли акулата начина си на лов поради състоянието си? Търси ли нови места за криене? И ако да, дали това всъщност ѝ дава някакво предимство?

„Това еднократно явление ли е“, питат изследователите, „или може да сигнализира за нова генетична тенденция в местната популация?“

Без допълнителни изследвания е трудно да се каже дали оцветяването е донесло някаква полза на акулата или просто е оцеляло въпреки различията. Независимо от това, откритието е поредният впечатляващ пример за биоразнообразие сред акулите.