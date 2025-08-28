Любопитно

Новата тенденция в гастрономията: Водните сомелиери

Според тях, водата е новото вино в гурме кухнята

28 август 2025, 14:08
Новата тенденция в гастрономията: Водните сомелиери
Източник: iStock

В гастрономията се смята, че комбинацията между напитка и ястие е ключов компонент от една изискана вечеря. Винениеят сомелиер е неизменна част от този процес, катовнимателно подбиа винената листа, както и кой сорт отива на кое ястие. Но в последни години се забелязва нов детайл към някои елегантни ресторанти – меню с различни видове вода, понякога по-обилно и по-скъпо от алкохолните напитки.

Доран Биндер, воден сомелиер на ресторант La Popote в Чешър, е част от разтящата група на почитатели на вкуса на водата. 

“Водата е красиво нещо и просто искам хората да експериментират и да й се наслаждават по начин, който никога преди не са правили“, казва Биндер пред The Guardian.  “Опитвам се да накарам ресторантите да правят това от години и мисля, че хората са нервни, защото или ще бъдеш пионер, или ще си шега. Това е риск, но всъщност е по-добре, когато хората се смеят, защото за мен това просто показва колко лоша е връзката ни с водата.”

Клиповете на Биндер получават около 7 милиона гледания месечно в социалните мрежи, в които той обяснява кои води са подходящи за определени моменти и ястия. Минералността на водата е решаващият фактор при определяне на нейния вкус. Минералното съдържание може да бъде измерено чрез изпаряване на проба и претегляне на това, което е останало като милиграми на литър общо разтворени твърди вещества (TDS), например натрий, калций, магнезий и калий. 

Геологията диктува комбинацията и количеството на тези минерали и създава вкус на водата. “Ако е натрий, значи е солено. Ако е калций, е леко сладко. И ако е магнезий, е леко горчиво“, обясни Биндер. 

Сомелието препоръчва водата винаги да се пие на стайна температура – охлаждането убива всеки вкус на напитката 

„Винаги сервираме вода в чаши за вино, показва уважение“, добави той. 

Биндер е обучен от Маша, воден сомелиер, който е развил интерес към водата, след като кардиологът му го съветва да спре виното. 

През 2002 г. той основава FineWaters, а сега има отделно дружество, академия, конференция и консултантско звено. Неговата книга със същото име е пътеводител за 100 първокласни води, от Abatilles във Франция до Zaječická hořká, богата чешка вода, която е ценена заради предполагаемите ползи за здравето от 16 век.

Маша провежда и онлайн курс за обучение за ентусиасти и е сертифицирал повече от 100 сомелиери, включително Биндер.

“Най-накрая се отдалечаваме от разглеждането на водата само за хидратация и към водата като преживяване", казва той.

Източник: The Guardian    
Воден сомелиер Дегустация на вода Гастрономия Изискана вечеря Меню с вода Вкус на водата Минерална вода Съчетаване на вода с храна Доран Биндер
Последвайте ни

По темата

Убийството в Първомай: Обвиняемият Ивелин Цветанов остава в ареста

Убийството в Първомай: Обвиняемият Ивелин Цветанов остава в ареста

Скандал във Vanity Fair заради Мелания Тръмп, тя им се присмя

Скандал във Vanity Fair заради Мелания Тръмп, тя им се присмя

Ето кога есента ще ни напомни, че идва

Ето кога есента ще ни напомни, че идва

Какво прави порнографията с мозъка ви?

Какво прави порнографията с мозъка ви?

Нови правила за отчитане на водомерите в София

Нови правила за отчитане на водомерите в София

pariteni.bg
Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 2 дни
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 2 дни
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 2 дни
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 2 дни

Виц на деня

Момиченце гледа сватбена снимка: – Мамо, а това ли е денят, в който си хванала татко в капан?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Обявиха оценките на кандидатите за членове на КПК

Обявиха оценките на кандидатите за членове на КПК

България Преди 17 минути

Те бяха представени от Номинационната комисия

Пожар пламна в сградата на НОИ в Стара Загора, евакуираха служителите

Пожар пламна в сградата на НОИ в Стара Загора, евакуираха служителите

България Преди 50 минути

Няма пострадали хора

Въвеждат нови правила за отчитане на водомерите в София

Въвеждат нови правила за отчитане на водомерите в София

България Преди 1 час

Живущите във входа ще могат да искат извънредна проверка

,

Опасни химикали и пестициди открити в яйцата в Гърция

Свят Преди 1 час

Анализирани са яйца от различни региони на страната

Националната гвардия във Вашингтон: Има ли спад на престъпността?

Националната гвардия във Вашингтон: Има ли спад на престъпността?

Свят Преди 1 час

Тръмп заявява, че започналата на 11 август репресия срещу престъпността е имала незабавен ефект

КЕВР утвърди цената на природния газ за септември

КЕВР утвърди цената на природния газ за септември

България Преди 1 час

Тя е с около 2,5 на сто по-ниска в сравнение с тази за август

<p>&bdquo;Това можеше да е последната ми снимка, не знаех дали ще оцелея&ldquo;</p>

„Това можеше да е последната ми снимка, не знаех дали ще оцелея“: Фотографът, заснел COVID от първа линия

Любопитно Преди 1 час

От първите симптоми до трите седмици в алматинска клиника – поглед отвътре към страха, смелостта и хаоса на 2020 г.

<p>1 на всеки 5 европейци ще се пенсионира в бедност</p>

Европейски регулатор: 1 на всеки 5 европейци ще се пенсионира в бедност без спешна реформа

Свят Преди 2 часа

Държавите от ЕС трябва автоматично да записват работниците в професионални пенсионни схеми, за да защитят бързо остаряващото население

80 години "Ла Томатина": Доматеният хаос в Испания отново събра хиляди (СНИМКИ)

80 години "Ла Томатина": Доматеният хаос в Испания отново събра хиляди (СНИМКИ)

Свят Преди 2 часа

Около 120 тона домати бяха изсипани по улиците, докато тълпите се впускаха в неистова борба

<p><span class="cf0">Възможна ли е четиридневна работна седмица на Балканите?</span></p>

Възможна ли е четиридневна работна седмица на Балканите?

Свят Преди 2 часа

Проучвания показват, че подобен режим на работа намалява нивата на стрес на работниците, подобрява баланса между професионалния и личния им живот, увеличава производителността

Защо защитата на Джон Болтън има значение в ерата на Тръмп

Защо защитата на Джон Болтън има значение в ерата на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Обискът на ФБР в дома и офиса на Болтън сега преплита три десетилетия отделни истории

<p>Рекордни военни разходи в НАТО &ndash; всички изпълниха стария минимум</p>

Рекордни военни разходи в НАТО – всички изпълниха стария минимум, новият праг обаче остава предизвикателство

Свят Преди 2 часа

Полша е страната, изразходвала най-много за отбрана като дял от икономиката си

Гърция е препълнена с туристи, но местните вече не могат да си позволят почивка

Гърция е препълнена с туристи, но местните вече не могат да си позволят почивка

Свят Преди 2 часа

„Бедността по време на ваканции“ се разпространява в цяла Европа

<p>Рибари откриха мистериозна ярко <span style="color:#ff6600;">оранжева</span> акула с албинизъм (СНИМКИ)</p>

Рибари откриха мистериозна ярко оранжева акула с албинизъм (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Комбинацията между оранжево оцветяване и албинизъм е "почти нечувана"

Най-голямото бизнес събитие Кошер 2025 събира над 60 лектори и хиляди участници

Най-голямото бизнес събитие Кошер 2025 събира над 60 лектори и хиляди участници

Любопитно Преди 3 часа

София ще е домакин на събитието, което ще се проведе на 17 и 18 септември

<p>Кметът на Тутракан за черния леопард: Няма опасност</p>

Кметът на Тутракан за черния леопард: Няма опасност

България Преди 3 часа

По негови думи районът е проверен, а животното е от семейство котки, но не е гепард или леопард

Всичко от днес

От мрежата

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg

Какво да правя, ако котката ми избяга

dogsandcats.bg
1

Летни бури в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Опасни морски обитатели затварят плажове по Средиземноморието

sinoptik.bg

Лили Иванова благослови Иво Димчев

Edna.bg

За тези 5 зодии сезонът на Дева носи промени през септември

Edna.bg

Бусато: Заедно ще върнем ЦСКА на победния път

Gong.bg

УЕФА обяви историческа промяна за финала в Шампионска лига

Gong.bg

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен идва на посещение в България

Nova.bg

Никола Николов-Паскал се яви в Антикорупционната комисия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg