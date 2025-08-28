Лили Иванова благослови Иво Димчев и бандата му с пожелание за голям успех

Любопитно

28 август 2025, 14:16
Л или Иванова благослови Иво Димчев и бандата му с пожелание за голям успех. 

Примата на българската музика Лили Иванова случайно попаднала на снимките на последния клип на Иво Димчев. 

Песента се казвала Клит ин дъ скай , а Иво и бандата му били облечени в булченски рокли. Певицата доста се посмяла, поздравила музикантите и им пожелала голям успех! 

Иво не можа да скрие радостта си от тази среща и сподели в социалните мрежи, че вярва в неминуемия успеха на новият им албум и концертите с бандата имайки благословията великата певица. 

На 4ти октомври в зала 1 на НДК Иво Димчев ще представи ОФ!20- голям концерт спектакъл, с който ще отпразнува 20 години на световната театрална и музикална сцена. За шоуто Иво е приготвил и 3000 комплекта златни помпони, за да може всеки човек от публиката да изразява емоциите си по възможно най- яркия и красив начин. 

концерт на Иво Димчев е всичко, което не очакваш, и нищо, което можеш да наречеш с думи. На негов концерт човек се чувства едновременно на "Бродуей", на "Златният Орфей", на парти в Берлин, във Виенската опера и на балканска сватба. Една уникална смесица от музика, визия, стендъп и разговор с публиката. 

Кой е Иво?

Автор на песните "Баница", "Водка", "Пушкин" и на още над 100 парчета на български, английски, турски и руски. Световен артист, признат от Токио до Лос Анжелис. Създател на повече от 40 театрални продукции, играни по целия свят през последните 20 години. За него пишат медии като "Ню Йорк Таймс", "Ню Йоркър", "Либерасион" и много други. Би Би Си го нарича "културен феномен", а списание "Ролинг Стоун" определя гласа му като "сублимен". Носител на ИКАР и много международни награди за театър и танц. От 2023 година той е резидентен артист в легендарният театър "Ла Мама" в Ню Йорк. Обожаван е от звезди като Роби Уилямс, Ерика Баду и Парис Джексън.

Преди седмица документалният филм за него “ в Ада с Иво” взе специалната награда на журито на филмовия фестивал в Сараево. 

Преди големото шоу в зала 1 на 4ти окт  българската публика може да се наслади на Иво и неговата банда в Бургас на 8ми сеп- клуб Модерен театър,  Варна-  9ти сеп - клуб Ментол, Пловдив - 30ти сеп - Ивент Център. 

Билети в Ивентим, Грабо и Тикет.бг 

