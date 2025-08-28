Любопитно

„Това можеше да е последната ми снимка, не знаех дали ще оцелея“: Фотографът, заснел COVID от първа линия

От първите симптоми до трите седмици в алматинска клиника – поглед отвътре към страха, смелостта и хаоса на 2020 г.

28 август 2025, 12:54
„Това можеше да е последната ми снимка, не знаех дали ще оцелея": Фотографът, заснел COVID от първа линия
Източник: iStock

П рез лятото на 2020 г. казахстанският фотограф Андрей Хлудеев се зарази с COVID-19. Той внесе контрабандно малка филмова камера, за да заснеме живота на фронтовата линия на пандемията, пише BBC.

Докато светът реагира на разпространението на COVID-19 в началото на 2020 г., огромната централноазиатска страна Казахстан изглеждаше незасегната.

Въпреки че граничи с Китай, източникът на предстоящата глобална пандемия, не бяха регистрирани случаи. След това, на 13 март 2020 г., това се промени. Двама казахстански граждани, завърнали се от пътуване до Германия, дадоха положителни проби за болестта – първите потвърдени случаи в тази страна с над 20 милиона души. На 15 март президентът на страната Касим-Жомари Токаев обяви извънредно положение, което се очакваше да продължи един месец. COVID-19 щеше да убие повече от 13 000 души в страната, преди властите да обявят, че пандемията е под контрол.

Дори тогава казахстанският фотограф Андрей Хлудеев казва, че не е бил особено притеснен.

„За първи път чух за COVID от таксиметров шофьор. Мислех, че е шега или „фалшива новина“. Времето скоро показа колко съм грешал. Когато беше официално обявено, ми хрумна: Щях да отида там (в болница) и да направя репортаж. „Не, Андрей, не ти е позволено, дори не си акредитиран фотограф, няма шанс“, казах си. Е, сгреших за втори път. Карантината започна през лятото на 2020 г. и в началото имах късмет. След това, след около месец, имах първите симптоми. Беше като настинка или грип: висока температура, около 38-39°C, кашлица и т.н.“, казва той.

Симптомите му продължили, затова той отишъл в медицинска клиника за изследвания и рентгенови снимки.

Резултатите от рентгеновата снимка били обезпокоителни. „Показа двустранна, многообластна пневмония в първия етап“. Сериозността на състоянието му го изненада, тъй като не се чувстваше по-зле, отколкото ако имаше настинка или лек грип. И точно по това време получих обаждане и ми казаха, че мой приятел, фотограф, току-що е починал от усложнения от Covid. Той също беше добре около седмица преди това“.

Лекарите в клиниката не казали на Хлудеев да отиде в болница, но той бил достатъчно притеснен, за да се обади на приятелка с медицинско образование и да ѝ изпрати снимките от рентгеновите си снимки. „Тя ми се обади веднага и каза, че се е обадила на лекари и те ѝ казали, че трябва да взема такси и да отида в болница веднага, тъй като няма да се прибера. Така че, на практика нямах друг избор“, разказва той.

Той се прибрал у дома и казал на жена си, която се грижела за него у дома, докато бил болен, и бързо си събрал багажа и тръгнал за болницата.

Хлудеев казва, че атмосферата в Казахстан по това време е била „странна“; все още не е имало ваксини срещу COVID-19, а болниците са били пълни с пациенти. Много хора са избрали да се самоизолират.

Хлудеев се озовава приет в болница в град Алмати в югоизточен Казахстан, заведение с много доброволци. Той намира преживяването за сюрреалистично. „От една страна бях в болница, хората бяха мили, имах всички необходими лечения: лекарства и инжекции, бях под 24-часово наблюдение и все още се чувствах добре. Но видях как хората около мен, които бяха добре, изведнъж започнаха да се задушават... Така че беше постоянно объркващо; сякаш, добре си, но може да се промени за миг.“

Едно от нещата, които Хлудеев беше взел със себе си, когато си опаковахме багажа за болницата, беше фотоапарат; малък фотоапарат от съветската епоха, наречен „ Чайка-II“ . Фотоапаратът е полукадров модел – използва 35-милиметров филм. „Без да знам дали ще оцелея или не, просто не можех да пропусна шанса… това можеше да е последната ми снимка“, споделя той.

Той заредил фотоапарата с 36-кадрова ролка черно-бял филм, който в крайна сметка засне през трите седмици, в които беше пациент в клиниката.

„Имах план да направя история, вероятно книга, така че просто заснех всичко, което можех, както на филм, така и на iPhone. Разбира се, не можех да пропусна да снимам лекари и медици, както и пациенти, историята нямаше да е пълна без тях“, казва той. 

„В началото и лекарите, и пациентите се усъмниха, когато попитах дали мога да направя снимка. Казах им, че съм фотограф и снимам всичко и където и да съм. Така че ме пуснаха. След това споделих с лекарите техните портрети в униформите им, изпотени отвътре, с маски, и снимките много им харесаха“.

„Един ден дойде един лекар и каза: „Господине, не бива да ни казвате, че сте фотограф, сега в коридора има опашка от шестима лекари и искат да ги снимате. Ако желаете, ще им кажа, че не се чувствате добре.“ „Разбира се, че не“, отговорих аз, „Хайде да тръгваме!“

Изображенията, които Хлудеев е направил с фотоапарата си, имат странно, халюциногенно качество. Изображението на медицинския персонал, събран пред камерата, изглеждал сякаш е остатък от почистването след катастрофата в Чернобил през 1986 г. – защитните им костюми предпазват от различен вид невидим нападател, а изтичането на светлина по краищата на снимките допринася за зловещото им качество.

Мрачната обстановка на болницата също допринася за настроението. „Болницата, в която бях, трябваше да бъде ремонтирана точно преди карантината, а те решиха да го отложат, за да могат да я използват като болница за COVID“, казва Хлудеев. Той обработи филма и дигиталните изображения, така че да имат подобен вид. „Исках да покажа истинска история, че COVID не е шега, нито фалшив, а реална опасност. Това беше сериозна борба за живот, затова се опитах да го предам и в стил фотографии.“

Хлудеев казва, че пет години по-късно, след като се е възстановил напълно, гледа на снимките с „носталгия и благодарност“. Тези лекари и медици са били доброволци, те буквално са рискували живота си за нас... Някои са били учители, ученици, някои са трябвало да прекъснат ваканциите си. Те са направили страхотно нещо и са спасили хиляди човешки животи. Искрено им благодаря и им благодаря, както и на съпругата ми, приятелите ми и родителите ми, които ме подкрепяха много.

„От друга страна, това беше един от най-ценните периоди в живота ми, когато се наслаждавах на фотографията, която хората оценяваха, и аз усещах всяка секунда от живота си. Беше едновременно страхотно и ужасно“.

Източник: BBC    
