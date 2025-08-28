80 години "Ла Томатина": Доматеният хаос в Испания отново събра хиляди (СНИМКИ)

Х иляди хора препълниха малкия испански град Буньол, за да отбележат 80-ото издание на легендарния фестивал на доматите "Ла Томатина" – едно от най-колоритните и хаотични събития в света. Камиони, натоварени със стотици тонове домати, пристигнаха специално за повода.

Около 120 тона домати бяха изсипани по улиците, докато тълпите се впускаха в неистова борба, плувайки в потоци от смачкани домати.

Участници от цял свят пристигат всяка година в Буньол, където фасадите на сградите се покриват с брезенти за защита. Тази година в битката се включиха около 22 000 души, много от които носеха плувни очила и тапи за уши.

Фестивалът започва по традиция, когато смел участник успее да свали шунка от върха на намазан с грес прът, и приключва при втория предупредителен изстрел на фойерверк. След това всички се отправят към общите душове, за да отмият гъстото доматено пюре, стигащо до глезените.

„Когато се случва, е просто размазана сянка от домати“, споделя Адриан Колумб от Ирландия, който е бил там още през 1999 г. „Беше страхотно.“

От спонтанна свада до световен феномен

Историята на "Ла Томатина" започва на последната сряда на август през 1945 г., когато момче в пристъп на ярост ударило сергия на зеленчуковия пазар. Ситуацията бързо прераснала в доматена битка, докато властите не я прекратили.

Традицията се запазила и постепенно се превърнала в туристическа атракция с ясни правила: доматите трябва да бъдат смачкани преди хвърляне, за да се избегнат наранявания; забранено е използването на твърди предмети, късането или хвърлянето на тениски, както и доближаването до камионите.

През 50-те години фестивалът бил временно забранен от режима на Франсиско Франко, което предизвикало протести. В медиите той набрал популярност през 80-те и през 2002 г. Испания официално го обявила за международна туристическа атракция. Оттогава е отменян само два пъти – през 2020 и 2021 г. заради пандемията.

Доматите – оръжие и почистващ препарат

Тази година доматите, специално отгледани за събитието, бяха доставени от град Дон Бенито, на повече от пет часа път от Буньол. Подобни доматени фестивали вече се провеждат и в други точки на света – от Флорида и Колумбия до Амстердам и Хайдерабад – но оригиналът в Буньол си остава най-емблематичен.

„Истината е, че е вълнуващо, защото година след година можете да видите как ‘Томатина’ расте и се развива“, казва заместник-кметът на града Серхио Галарза. „И можете да се насладите на един фестивал, който е супер здравословен.“

Само няколко часа след края на битката улиците вече са чисти – лимонената киселина в доматите действа като естествен и ефикасен почистващ агент.