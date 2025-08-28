Свят

Националната гвардия във Вашингтон: Има ли спад на престъпността?

Тръмп заявява, че започналата на 11 август репресия срещу престъпността е имала незабавен ефект

28 август 2025, 12:59
Националната гвардия във Вашингтон: Има ли спад на престъпността?
Източник: iStock

Д о такситата, чакащи пред Union Station във Вашингтон, пътниците се сблъскват с гледка на униформени войници, стоящи до бронирани военни превозни средства, пише ВВС.

Това е впечатляващ символ на усилията на президента Тръмп да се справи с „извънредната ситуация с престъпността“ в столицата на САЩ, която доведе до поемането на полицейското управление от страна на администрацията му и разполагането на войски от Националната гвардия, агенти на ФБР и ICE по улиците.

Тръмп заяви, че започналата на 11 август репресия срещу престъпността е имала незабавен ефект:

„Числата са намалели, сякаш не бихте повярвали, но го вярваме.“

Той твърди, че това е довело до продължителен период без убийства — тенденция, която според него не е наблюдавана в града от десетилетия.

Какво показват данните за престъпността?

Насилствената престъпност намалява

Има значителен спад в тежките престъпления от началото на репресиите, според данни на Столичното полицейско управление на Вашингтон (MPD). От 12 до 26 август са регистрирани 75 тежки престъпления, което е спад от 23% спрямо предходните две седмици.

Престъпленията срещу собствеността, като кражби с взлом и кражби на превозни средства, са намалели с около 25% за същия период.

Имаше по-малък спад при престъпленията „нападение с опасно оръжие“ и увеличение на регистрираните „сексуални злоупотреби“.

Американският криминален анализатор Джеф Ашър обаче предупреждава, че това може да не разкрива цялата картина:

„Отчитането на престъпността винаги изостава, така че част от този спад вероятно е изкуствен. Вероятно са нужни около шест седмици, за да се навакса докладването и да се сравни последният период.“

Данните на MPD показват и че насилствената престъпност е намаляла през последните две седмици в сравнение със същия период на миналата година.

Тръмп многократно е критикувал полицейските данни — които показват спад на насилствените престъпления през 2024 г. и досега през 2025 г. — но няма публични случаи, в които той да е отхвърлял най-новите полицейски данни, показващи спад след решението му да мобилизира Националната гвардия.

Над 1000 ареста

Главният прокурор на САЩ Пам Бонди публикува ежедневни данни за арестите от началото на операцията в DC.

На 25 август тя съобщи, че арестите са достигнали 1007.

Не е предоставила подробна разбивка, но министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем заяви, че почти половината от задържаните са „незаконни престъпници, които никога не е трябвало да бъдат в страната“.

MPD отчете 1048 ареста между 11 и 25 август 2025 г. Службата на главния прокурор за окръг Колумбия съобщи, че 88% от арестите през този период са довели до повдигане на обвинения.

Криминолозите предупреждават, че данните за арестите не трябва да се разглеждат като индикатор за успех в борбата с престъпността. Дори когато арестът доведе до обвинение, наказателното преследване може да се провали или обвиняемият да бъде оправдан.

Натиск върху съдебната система

Някои обвиняеми, арестувани за престъпления, които обикновено се разглеждат от по-нисък съд, сега са изправени пред федерални обвинения, което обикновено води до по-дълъг престой в ареста.

Адвокатите заявиха, че съдът се затруднява да обработи големия брой дела.

Магистратският съдия Зия М. Фаруки каза, че наказателната система в окръг Колумбия „не е в крак“ с увеличаването на федералните съдебни преследвания.

В едно изслушване съдията предупреди, че заподозрените остават задържани много по-дълго от необходимото:

„Ако ще има скок в съдебните преследвания, трябва да има скок в защитата на човешкото достойнство“, каза той.

Пентагонът е изпратил 20 военни адвокати от Корпуса на генералния съдия (JAG) в прокуратурата на САЩ за окръг Колумбия, за да подпомогнат наказателното преследване.

Президентът е подписал и нова изпълнителна заповед за наемане на допълнителни цивилни прокурори. Главният прокурор на САЩ за окръг Колумбия, Жанин Пиро, каза, че по-строгите присъди трябва да вървят ръка за ръка с репресиите срещу престъпността.

А убийствата?

На 22 август Тръмп каза пред репортери, че това е „първият път в паметта на някого, в който не е имало убийство от седмица“.

Истината е, че през споменатата седмица наистина не е имало убийства (полицейският термин включва както убийство, така и непредумишлено убийство).

Въпреки това, поредицата без убийства не е толкова рядка, колкото твърди президентът.

Данните на полицията показват няколко подобни периода по-рано тази година, например седмицата между 4 и 11 май и двуседмичния период между 25 февруари и 13 март.

На 25 август Тръмп заяви, че „не е имало убийства от 11 дни“.

Това бе вярно към момента, когато последното убийство, съобщено от полицията, е било на 13 август.

Но на 26 август мъж бе смъртоносно прострелян в югоизточен Вашингтон.

Националната гвардия на САЩ е резервна военна сила, която може да бъде мобилизирана както за федерални мисии, така и при извънредни ситуации на щатско ниво, като природни бедствия или граждански безредици.. За разлика от редовната армия на САЩ, която е постоянна федерална сила на пълен работен ден, Националната гвардия е резервна и може да бъде федерализирана от президента без съгласие на губернатора за национални мисии.

Мобилизацията, която започна на 11 август 2025 г. след указ на Тръмп за обявяване на извънредно положение заради престъпността, предизвика протести и безпокойство сред жителите. Според закона президентът може да контролира полицейската дейност в столицата за срок до 30 дни.

Пентагонът потвърди пред Fox News, че до 1 700 членове на Националната гвардия ще бъдат мобилизирани в 19 щата през следващите седмици, за да подкрепят усилията на президента Тръмп за противодействие на престъпността и миграцията.

Източник: BBC    
