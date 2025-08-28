Любопитно

Най-голямото бизнес събитие Кошер 2025 събира над 60 лектори и хиляди участници

София ще е домакин на събитието, което ще се проведе на 17 и 18 септември

28 август 2025, 11:46
Източник: Кошер 2025

Н а 17 и 18 септември София ще бъде домакин на най-голямото бизнес събитие у нас - Кошер 2025. Два дни, две локации, десетки лектори и стотици компании - всичко това в атмосфера, която не може да бъде наваксана, ако я пропуснеш.

Кошер е пресечната точка между бизнеси, предприемачи, професионалисти и младите таланти. В рамките на събитието участниците ще имат достъп до три ключови направления:

  • Leaders & Trends - истории на лидери и визионери от различни индустрии;
  • B2B & Networking - възможности за нови партньорства и бизнес контакти;
  • Career & Growth - срещи с над 150 компании и кариерни перспективи.

Сред потвърдените участници тази година са Рут Колева, Иван Александров, Тенко Николов, Славена Родинова, Георги Стрезов, Jesus Caballero, Mike Geig, Стефан Еленков, Орлин Радев, Евгения Пеева, Любен Белов и още десетки водещи имена от бизнеса, технологиите и културата.

Програмата на двата дни включва:

  • 17 септември, Интер Експо Център - основни сцени с лекции, B2В зона за бизнес контакти, Youth Buzz с активности за млади професионалисти, Creative Buzz с компании от креативната индустрия, The Cube - 4-метров LED куб с интерактивни преживявания, както и над 150 щанда с работодатели
  • 18 септември, Топлоцентрала - практически работилници, отворени дискусии с експерти, индустриални deep dives и специални нетуркинг формати за по-персонализирано преживяване.

Сьбитието завършва с официално afterparty на 18 септември в Sofia Live Club.

Билети вече са налични на hive.bg - гарантирай си участие сега.След 17 и 18 септември всичко ще е история.

Кошер 2025 е с генералното медийно партньорство на Нова Броудкастинг Груп и НетИнфо.

<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

