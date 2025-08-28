България

Кметът на Тутракан за черния леопард: Няма опасност

По негови думи районът е проверен, а животното е от семейство котки, но не е гепард или леопард

28 август 2025, 11:46
Кметът на Тутракан за черния леопард: Няма опасност
Източник: Thinkstock/Guliver

Хищникът, забелязан край Тутракан, вероятно не е черен леопард. Не е и черен гепард , но със сигурност е животно от семейство котки. Това заяви в ефира на NOVA кметът на Тутракан и д-р по ветеринарна медицина Димитър Стефанов.

„Когато получихме сигнала, разгледах записите и с екип отидохме да проверим района с най-съвременна техника. Не видяхме и следа от животното. Пуснахме кучета, видяхме сърна и други животни да пасат там. Ако в района бродеше такъв хищник, те нямаше да са толкова спокойни”, обясни д-р Стефанов.

Той увери гражданите, че няма опасност за тях,

защото със сигурност хищникът няма да обикаля повече в района заради земеделските ниви, които се жънат. По негови думи няма как животното да стои на места, където има толкова много хора и разположена техника.

„Най-вероятно се е оттеглило по поречието на река Дунав, където има много гористи и труднопроходими местности.

Там то самото ще се чувства много по-добре“, допълни кметът.

Припомняме, че в средата на юни 2025 г. в Областната дирекция на МВР в Шумен постъпва сигнал за опасен хищник от семейство Котки, забелязан на територията на Природен парк Шуменско плато“. На 17 юни 2025 г. временно свикан кризисен щаб в Шумен обяви, че животното е било видяно през нощта в добре осветен участък до паметник Създатели на българската държава“. Двама души подават сигнала, след като са имали близък визуален контакт и са се почувствали застрашени.

В отговор на инцидента, Областният управител Катя Иванова и представители на МВР, Регионална дирекция на горите, РИОСВ, Община Шумен и Природен парк Шуменско плато“ призовават гражданите да избягват района на платото през тъмната част на денонощието. Засилено е и наблюдението, а системата BG-ALERT е активирана за предупреждение на населението.

Почти месец след първоначалните съобщения, на 18 юли 2025 г., търсенето на дивата котка продължава, като се появяват данни, че пантерата може да е забелязана и във Варненска област. Областният управител на Шумен тогава информира за сигнал от гражданин, твърдящ, че е видял мистичното животно край Варна, което налага свикването на заседание и вероятно кризисен щаб и там. Междувременно, в социалните мрежи циркулират видеа със силует на животно, наподобяващо пантера, а слухове за появата ѝ достигат до Разград, Русе, Ловеч и дори Румъния.

По темата

Източник: Nova.bg    
Тутракан кмет черен леопард
Последвайте ни
Почина едно от момичетата, скочили от влак край Клисура

Почина едно от момичетата, скочили от влак край Клисура

Ето кога есента ще ни напомни, че идва

Ето кога есента ще ни напомни, че идва

Възможна ли е четиридневна работна седмица на Балканите?

Възможна ли е четиридневна работна седмица на Балканите?

Година след развода: Принцесата на Дубай се сгоди за рапъра Френч Монтана

Година след развода: Принцесата на Дубай се сгоди за рапъра Френч Монтана

Нови правила за отчитане на водомерите в София

Нови правила за отчитане на водомерите в София

pariteni.bg
Хиляди коли на Tesla са проследими онлайн, включително и у нас

Хиляди коли на Tesla са проследими онлайн, включително и у нас

carmarket.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 2 дни
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 1 ден
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 1 ден
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 2 дни

Виц на деня

Момиченце гледа сватбена снимка: – Мамо, а това ли е денят, в който си хванала татко в капан?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Убийството в Първомай: Обвиненият Ивелин Цветанов поиска да излезе на свобода

Убийството в Първомай: Обвиненият Ивелин Цветанов поиска да излезе на свобода

България Преди 5 минути

Адвокатът му заяви, че показанията са взети под натиск и със заплахи

<p>Рекордни военни разходи в НАТО &ndash; всички изпълниха стария минимум</p>

Рекордни военни разходи в НАТО – всички изпълниха стария минимум, новият праг обаче остава предизвикателство

Свят Преди 43 минути

Полша е страната, изразходвала най-много за отбрана като дял от икономиката си

Ламарина от блок падна върху жена в Самоков

Ламарина от блок падна върху жена в Самоков

България Преди 1 час

Пострадалата е настанена за лечение в болница с травма на главата и комоцио

,

Нова „Здравна библиотека“ в електронното пациентско досие

България Преди 1 час

Основната информация за всеки, ползващ приложението, се намира в секция „Досие“

Ванс определи сблъсъка със Зеленски в Овалния кабинет като "полезен"

Ванс определи сблъсъка със Зеленски в Овалния кабинет като "полезен"

Свят Преди 1 час

Той призна, че изпитва известно съжаление за напрегнатата среща през февруари

Защо Мелания Тръмп насърчава използването на изкуствен интелект?

Защо Мелания Тръмп насърчава използването на изкуствен интелект?

Любопитно Преди 1 час

Мелания Тръмп стартира национално предизвикателство за изкуствен интелект за ученици

САЩ призова Дания да „се успокои“ по въпроса с Гренландия

САЩ призова Дания да „се успокои“ по въпроса с Гренландия

Свят Преди 1 час

Коментарът идва след като висш американски дипломат беше привикан, заради твърдения, че американци провеждат тайни операции в Гренландия

<p>Стреляха по мъж край Своге</p>

Стреляха по мъж край Своге

България Преди 1 час

Потърпевшият е подал сигнал в полицията, има задържан

Русия удари сграда на делегацията на ЕС в Киев

Русия удари сграда на делегацията на ЕС в Киев

Свят Преди 1 час

Сградата е "тежко повредена от взривната вълна"

Тежка катастрофа на АМ „Хемус“, мъж загина

Тежка катастрофа на АМ „Хемус“, мъж загина

България Преди 1 час

25-годишен шофьор е навлязъл в насрещното движение и се е сблъскал челно с автомобил, управляван от 52-годишна жена

Снимката е илюстративна

Какво разказват пилоти за новото оръжие на Украйна

Свят Преди 1 час

Дроновете с оптични влакна са най-новата разработка в оръжейната надпревара между Украйна и Русия

САЩ затягат визовия режим за студенти и журналисти

САЩ затягат визовия режим за студенти и журналисти

Свят Преди 2 часа

Това става ясно от предложение за нов правителствен регламент

<p>&quot;Оцеляването на Франция е заложено на карта&quot;</p>

Байру: Оцеляването на Франция е заложено на карта

Свят Преди 2 часа

Френското правителство вероятно ще падне следващия месец заради плановете на премиера за ограничаване на разходите

Японски град иска да ограничи смартфоните до 2 часа дневно

Японски град иска да ограничи смартфоните до 2 часа дневно

Свят Преди 2 часа

„По-скоро се надявам, че това ще бъде повод всяко семейство да помисли и обсъди колко време прекарва на смартфоните

Неочакван инцидент с Ан Хатауей на снимките на „Дяволът носи Прада 2“

Неочакван инцидент с Ан Хатауей на снимките на „Дяволът носи Прада 2“

Любопитно Преди 2 часа

Докато слизаше по стъпала, токът на дясната ѝ обувка се счупи и актрисата се строполи на земята

Меган Маркъл

Многото имена на Меган: Как се казва херцогинята на Съсекс

Любопитно Преди 2 часа

От детството си до двата си брака Меган Маркъл е използвала различни имена, така че какво е официалното ѝ име и какво пише в паспорта ѝ?

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките имат мокри нослета и кога това е причина за безпокойство

dogsandcats.bg

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

dogsandcats.bg
1

Летни бури в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Опасни морски обитатели затварят плажове по Средиземноморието

sinoptik.bg

За тези 5 зодии сезонът на Дева носи промени през септември

Edna.bg

Бритни Спиърс публикува голи снимки и притесни феновете

Edna.bg

Милан уреди Кристофър Нкунку

Gong.bg

Н’Голо Канте може да се събере с Пол Погба в Монако

Gong.bg

Никола Николов-Паскал се яви в Антикорупционната комисия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Мъж загина при тежка катастрофа на „Хемус“

Nova.bg