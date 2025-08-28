Кметът на Тутракан за черния леопард: Няма опасност

Хищникът, забелязан край Тутракан, вероятно не е черен леопард. Не е и черен гепард , но със сигурност е животно от семейство котки. Това заяви в ефира на NOVA кметът на Тутракан и д-р по ветеринарна медицина Димитър Стефанов.

„Когато получихме сигнала, разгледах записите и с екип отидохме да проверим района с най-съвременна техника. Не видяхме и следа от животното. Пуснахме кучета, видяхме сърна и други животни да пасат там. Ако в района бродеше такъв хищник, те нямаше да са толкова спокойни”, обясни д-р Стефанов.

Той увери гражданите, че няма опасност за тях,

защото със сигурност хищникът няма да обикаля повече в района заради земеделските ниви, които се жънат. По негови думи няма как животното да стои на места, където има толкова много хора и разположена техника.

„Най-вероятно се е оттеглило по поречието на река Дунав, където има много гористи и труднопроходими местности.

Там то самото ще се чувства много по-добре“, допълни кметът.

Припомняме, че в средата на юни 2025 г. в Областната дирекция на МВР в Шумен постъпва сигнал за опасен хищник от семейство Котки, забелязан на територията на Природен парк „Шуменско плато“. На 17 юни 2025 г. временно свикан кризисен щаб в Шумен обяви, че животното е било видяно през нощта в добре осветен участък до паметник „Създатели на българската държава“. Двама души подават сигнала, след като са имали близък визуален контакт и са се почувствали застрашени.

В отговор на инцидента, Областният управител Катя Иванова и представители на МВР, Регионална дирекция на горите, РИОСВ, Община Шумен и Природен парк „Шуменско плато“ призовават гражданите да избягват района на платото през тъмната част на денонощието. Засилено е и наблюдението, а системата BG-ALERT е активирана за предупреждение на населението.

Почти месец след първоначалните съобщения, на 18 юли 2025 г., търсенето на дивата котка продължава, като се появяват данни, че пантерата може да е забелязана и във Варненска област. Областният управител на Шумен тогава информира за сигнал от гражданин, твърдящ, че е видял мистичното животно край Варна, което налага свикването на заседание и вероятно кризисен щаб и там. Междувременно, в социалните мрежи циркулират видеа със силует на животно, наподобяващо пантера, а слухове за появата ѝ достигат до Разград, Русе, Ловеч и дори Румъния.