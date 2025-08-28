Три години по-късно: Бургас почете паметта на полицаите, пометени от автобус с мигранти

Тримата обвинени за смъртта на 8-годишното дете в Несебър отново се изправят пред съда

Н авършват се три години от инцидента, при който двама бургаски полицаи загинаха, пометени от автобус, пълен с нелегални мигранти. Възпоменателната церемония се състоя пред мемориала на двамата, който беше изграден изцяло с дарения на служители на МВР на мястото на инцидента - кръговото кръстовище на площад "Трапезица", съобщи NOVA.

На 28 август 2022 г. в опит да заловят автобус, превозващ 47 нелегални мигранти, загинаха Атанас Градев и Йордан Илиев. Техният служебен автомобил беше пометен от автобуса, управляван от сирийския гражданин Омар Аднан, който в началото на годината получи присъда от 20 години затвор.

Семействата на загиналите полицаи недоволстват от присъда на извършителя, както и за това, че все още няма наказани ръководни кадри от МВР.

„Това са държавни служители. Би трябвало държавата да застане зад тях .Това е подигравка!”, коментира майката на загиналия Атанас Градев - Керанка Градева.

„Все още чакаме мотивите. Не можем да продължим напред да обжалваме. Това е нечовешко!”, каза майката на Йордан Илиев – Ани Илиева.

„Хората, които трафикират мигрантите, вече ползват съвсем нови методи. Ние трябва да се стремим винаги да имаме изпреварваща информация, за да могат да бъдат спирани и установявани преди да навлязат населеното място”, обясни старши комисар Владимир Маринов ОД на МВР Бургас.