България

Ето кога есента ще ни напомни, че идва

Синоптикът Петър Янков даде своята прогноза кога ще започне да се разваля времето

28 август 2025, 11:24
Ето кога есента ще ни напомни, че идва
Източник: iStock/Guliver Images

С иноптикът Петър Янков заяви, че ще изпратим месец август с летни температури, но в края на седмицата (и на месеца) ще има сериозно захлаждане и валежи, предаде Агенция „Фокус“, позовавайки се на информация от Bulgaria ON AIR.

„От днес до събота включително температурите ще бъдат високи, до 33-38 градуса в североизточните части, в София в събота ще достигнат 33-34 градуса“, каза експертът.

„Изпращаме август със съвсем летни температури и слаби ветрове.

Събота ще бъде най-подходящият ден за почивка както по Черноморието, така и в планините.

Очаква се рязко понижение на температурите в неделя, на 2500 м максималните ще са 8 градуса, вятърът ще е по-силен от северозапад. Валежите ще обхващат Западна и Централна България, следобед ще достигат Черноморието. Очаква се силна гръмотевична дейност, има условия за градушки“, прогнозира той.

Янков обаче обеща, че

захлаждането няма да продължи дълго:

„В понеделник се очаква повишение на температурите, средно 30-35 градуса ще са през седмицата“.

Той каза и кога да очакваме есента за първи път да ни напомни, че ще настъпи съвсем скоро.

Предстоящото разваляне на времето

започва след 9 септември. Есента ще даде сериозна заявка, въпреки че сме в края на лятото. Астрономическата есен ще настъпи на 22 септември“, поясни Петър Янков.

Прогнозата му е през третата десетдневка на септември да се засилва гръмотевичната дейност в Източна България. Градушки не се очакват след 15 септември, тъй като температурите ще се понижават.

Източник: Агенция "Фокус"    
есен прогноза синоптик Петър Янков
Последвайте ни
Почина едно от момичетата, скочили от влак край Клисура

Почина едно от момичетата, скочили от влак край Клисура

Ето кога есента ще ни напомни, че идва

Ето кога есента ще ни напомни, че идва

След екстрадицията: Никола Николов-Паскал на разпит в КПКОНПИ

След екстрадицията: Никола Николов-Паскал на разпит в КПКОНПИ

Неочакван инцидент с Ан Хатауей на снимките на „Дяволът носи Прада 2“

Неочакван инцидент с Ан Хатауей на снимките на „Дяволът носи Прада 2“

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
10 най-дълголетни породи кучета

10 най-дълголетни породи кучета

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 2 дни
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 1 ден
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 1 ден
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 1 ден

Виц на деня

Момиченце гледа сватбена снимка: – Мамо, а това ли е денят, в който си хванала татко в капан?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Година след развода: Принцесата на Дубай се сгоди за рапъра Френч Монтана

Година след развода: Принцесата на Дубай се сгоди за рапъра Френч Монтана

Любопитно Преди 15 минути

Махра е дъщеря на владетеля на Дубай и премиер-министър на Обединените арабски емирства – шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум

Ламарина от блок падна върху жена в Самоков

Ламарина от блок падна върху жена в Самоков

България Преди 15 минути

Пострадалата е настанена за лечение в болница с травма на главата и комоцио

Защо Мелания Тръмп насърчава използването на изкуствен интелект?

Защо Мелания Тръмп насърчава използването на изкуствен интелект?

Любопитно Преди 36 минути

Мелания Тръмп стартира национално предизвикателство за изкуствен интелект за ученици

<p>Стреляха по мъж край Своге</p>

Стреляха по мъж край Своге

България Преди 39 минути

Потърпевшият е подал сигнал в полицията, има задържан

САЩ призова Дания да „се успокои“ по въпроса с Гренландия

САЩ призова Дания да „се успокои“ по въпроса с Гренландия

Свят Преди 39 минути

Коментарът идва след като висш американски дипломат беше привикан, заради твърдения, че американци провеждат тайни операции в Гренландия

Русия удари сграда на делегацията на ЕС в Киев

Русия удари сграда на делегацията на ЕС в Киев

Свят Преди 47 минути

Сградата е "тежко повредена от взривната вълна"

Тежка катастрофа затвори част от АМ „Хемус“

Тежка катастрофа затвори част от АМ „Хемус“

България Преди 48 минути

25-годишен шофьор е навлязъл в насрещното движение и се е сблъскал челно с автомобил, управляван от 52-годишна жена

Снимката е илюстративна

Какво разказват пилоти за новото оръжие на Украйна

Свят Преди 51 минути

Дроновете с оптични влакна са най-новата разработка в оръжейната надпревара между Украйна и Русия

САЩ затягат визовия режим за студенти и журналисти

САЩ затягат визовия режим за студенти и журналисти

Свят Преди 1 час

Това става ясно от предложение за нов правителствен регламент

<p>&quot;Оцеляването на Франция е заложено на карта&quot;</p>

Байру: Оцеляването на Франция е заложено на карта

Свят Преди 1 час

Френското правителство вероятно ще падне следващия месец заради плановете на премиера за ограничаване на разходите

Японски град иска да ограничи смартфоните до 2 часа дневно

Японски град иска да ограничи смартфоните до 2 часа дневно

Свят Преди 1 час

„По-скоро се надявам, че това ще бъде повод всяко семейство да помисли и обсъди колко време прекарва на смартфоните

Меган Маркъл

Многото имена на Меган: Как се казва херцогинята на Съсекс

Любопитно Преди 1 час

От детството си до двата си брака Меган Маркъл е използвала различни имена, така че какво е официалното ѝ име и какво пише в паспорта ѝ?

"Неморално и незаконно": Мерките в САЩ срещу мигрантите

"Неморално и незаконно": Мерките в САЩ срещу мигрантите

Свят Преди 1 час

Администрацията на Тръмп засилва натиска над имигрантите

Омбудсманът и НОИ започват кампания „Пенсиите в евро“

Омбудсманът и НОИ започват кампания „Пенсиите в евро“

Пари Преди 1 час

Тя ще е насочена към възрастните хора

Майката на стрелеца от Минеаполис е работила в училището, където той уби две деца

Майката на стрелеца от Минеаполис е работила в училището, където той уби две деца

Свят Преди 1 час

Мотивите на 23-годишния Робин Уестман остават неясни, но полицията идентифицира майка му като Мери Грейс Уестман

<p>&quot;Лична&nbsp;химия&quot;: Защо Путин не бърза с мира, въпреки уверенията на Тръмп</p>

Путин едва ли ще се съгласи на среща на върха, защото не иска войната да свърши

Свят Преди 1 час

Тръмп залага на "личната химия", а не на детайлите - нещо, от което руският лидер се възползва

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правя, ако котката ми избяга

dogsandcats.bg

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Летни бури в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Опасни морски обитатели затварят плажове по Средиземноморието

sinoptik.bg

Бебе номер 4 е напът: Енрике Иглесиас и Анна Курникова в очакване (СНИМКИ)

Edna.bg

Какво се случва с тялото ти, ако започваш деня с 1 яйце

Edna.bg

Люис Хамилтън е готов за завръщане на пистата за Гран при на Нидерландия във Формула 1

Gong.bg

Христо Стоичков: Нека бъдем на стадиона и да покрепим България срещу Испания

Gong.bg

Никола Николов-Паскал се яви в Антикорупционната комисия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Боят заради скоба в София: Първите удари дошли от служителя на ЦГМ

Nova.bg