Ето кога есента ще ни напомни, че идва

С иноптикът Петър Янков заяви, че ще изпратим месец август с летни температури, но в края на седмицата (и на месеца) ще има сериозно захлаждане и валежи, предаде Агенция „Фокус“, позовавайки се на информация от Bulgaria ON AIR.

„От днес до събота включително температурите ще бъдат високи, до 33-38 градуса в североизточните части, в София в събота ще достигнат 33-34 градуса“, каза експертът.

„Изпращаме август със съвсем летни температури и слаби ветрове.

Събота ще бъде най-подходящият ден за почивка както по Черноморието, така и в планините.

Очаква се рязко понижение на температурите в неделя, на 2500 м максималните ще са 8 градуса, вятърът ще е по-силен от северозапад. Валежите ще обхващат Западна и Централна България, следобед ще достигат Черноморието. Очаква се силна гръмотевична дейност, има условия за градушки“, прогнозира той.

Янков обаче обеща, че

захлаждането няма да продължи дълго:

„В понеделник се очаква повишение на температурите, средно 30-35 градуса ще са през седмицата“.

Той каза и кога да очакваме есента за първи път да ни напомни, че ще настъпи съвсем скоро.

„Предстоящото разваляне на времето

започва след 9 септември. Есента ще даде сериозна заявка, въпреки че сме в края на лятото. Астрономическата есен ще настъпи на 22 септември“, поясни Петър Янков.

Прогнозата му е през третата десетдневка на септември да се засилва гръмотевичната дейност в Източна България. Градушки не се очакват след 15 септември, тъй като температурите ще се понижават.