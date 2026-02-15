България

ГЕРБ и Делян Добрев – настана ли време разделно

Самият Добрев публично не е обявил решението си, дори не е потвърдил за намеренията си

15 февруари 2026, 12:04
Схемата „лизингови коли“: Как българи плащат данъци за чужда собственост

Схемата „лизингови коли“: Как българи плащат данъци за чужда собственост
Трогателните думи на единствената жена в групата на Калушев: „Вие сте светлината“

Трогателните думи на единствената жена в групата на Калушев: „Вие сте светлината“
След 5 години чакане: Едно българско село най-после ще има аптека

След 5 години чакане: Едно българско село най-после ще има аптека
Опасно време в неделя: Подгответе се за бури

Опасно време в неделя: Подгответе се за бури

"Забранен, но не забравен": Шествие в памет на ген. Христо Луков в София
Локомотив се запали край Русе, няма пострадали

Локомотив се запали край Русе, няма пострадали
Съдът остави в ареста мъжа, намушкал децата и майка си в кв.

Съдът остави в ареста мъжа, намушкал децата и майка си в кв."Подуяне"
Ботьо Ботев за Ивайло Калушев „Ламата“: Манипулативен, интелигентен и опасен

Ботьо Ботев за Ивайло Калушев „Ламата“: Манипулативен, интелигентен и опасен

Н овината, че Делян Добрев – депутат от ГЕРБ-СДС и председател на бюджетната комисия в парламента, ще напусне партията и Народното събрание избухна в Деня на любовта (14 февруари) и заля като цунами българското медийно пространство.

Самият Добрев публично не е обявил решението си, дори не е потвърдил за намеренията си.

Новината беше потвърдена пред БНТ от пиар експерта Диана Дамянова. Тя обаче посочи, че има информация от близки до Добрев, а не от самия него.

Вестник „24 часа“ твърди, че ще се стигне до раздялата заради напрежение между Добрев и лидера на партията Бойко Борисов.

Най-вероятно молбата за напускане на Делян Добрев ще бъде гласувана като първа точка по време на пленарното заседание на Народното събрание в сряда (18 февруари), прогнозира Агенция „Фокус“.

А днес (15 февруари) зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ – СДС Деница Сачева публикува в профила си в социалната мрежа Фейсбук снимка, на която тя е заедно с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Една снимка струва повече от хиляда думи. Никога не си тръгвам, когато е трудно. Точно, когато е най-трудно търся фенер и карам направо“, написа многозначително Деница Сачева.

Също днес депутатът от ГЕРБ и бивш директор на УМБАЛ „Александровска” Костадин Ангелов заяви, че в политическата формация не е постъпвала информация за напускането на Делян Добрев. Това съобщи самият Ангелов пред NOVA, като подчерта, че силата на ГЕРБ не е в индивидуалностите, а в екипната работа.

„До нас до момента такава информация не е стигнала. Г-н Добрев е един политик, който е от ярките лица на ГЕРБ, заедно сме постигали много от политиките, за които сме се борили през последните години”, посочи Ангелов. Той допълни, че ако Добрев реши да напусне, това ще бъде личен акт, но подчерта: „Силата на нашата партия не е в индивидуалностите, силата на нашата партия е в екипа, в резултатите, които постигаме заедно”.

Кой е Делян Добрев

Делян Добрев е сред водещите фигури в политическа партия ГЕРБ, утвърдил се като ключов експерт в сферата на икономиката и енергетиката. През годините кариерата му е белязана както от бързо израстване в държавната администрация, така и от поредица политически сътресения и периодични оттегляния от публичната сцена.

  • Ранен живот и международно образование

Роден на 14 май 1978 г. в Хасково, Добрев получава солидно икономическо образование в чужбина. През 2002 г. се дипломира като бакалавър по икономика в Уеслианския университет (Мидълтаун, САЩ), а по-късно става магистър в УНСС. Професионалният му път започва в престижни консултантски компании като KPMG в Торонто, Канада, и „Нютон Финанс Мениджмънт Груп“ в София.

След завръщането си в България той прилага опита си в управлението на европейски проекти на регионално ниво в Хасково, работейки за Областната управа и Агенцията за подпомагане на малкия и средния бизнес.

  • Пътят до министерското кресло

Политическият му възход започва през 2009 г., когато е избран за народен представител от ГЕРБ в 41-вото Народно събрание.

Май 2011 г.: Назначен е за заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма с ресор „Енергетика“.

Март 2012 г.: След оставката на Трайчо Трайков (предизвикана от проваления бизнес форум в Катар), Добрев поема поста на министър на икономиката, енергетиката и туризма в първия кабинет „Борисов“. Тогава той заявява, че приема поста по-скоро като отговорност, отколкото като лична амбиция.

Делян Добрев е избиран за депутат в редица легислатури (41, 42, 43, 44 и 45 НС), неизменно представлявайки родния си град Хасково. Между 2014 и 2019 г. той е председател на влиятелната Комисия по енергетика в парламента, където играе водеща роля в законодателните промени в сектора.

  • Скандали и политически оттегляния

Кариерата на Добрев е съпътствана от няколко ключови момента на оттегляне, предизвикани от публични скандали:

„Кумгейт“ (2017 г.): Обвинен от Елена Йончева в кадруване по роднинска линия в Община Хасково, Добрев подава оставка. Случаят се превръща в конституционен прецедент, след като парламентът първоначално отхвърля оставката му, а Конституционният съд по-късно се произнася, че народните представители нямат право да спират доброволно напускане на техен колега.

Имотни сделки (2019 г.): Добрев отново напуска постовете си в разгара на скандал с имотни сделки на негови роднини. Две години по-късно обаче той се завръща като водач на листата на ГЕРБ в Хасково.

Съдебни спорове: В края на 2024 г. (според актуалните данни) Асен Василев спечели дело за клевета срещу Добрев във връзка с публични обвинения в корупция.

Източник: Агенция "Фокус", "24 часа", Nova.bg    
Последвайте ни
Трогателните думи на единствената жена в групата на Калушев: „Вие сте светлината“

Трогателните думи на единствената жена в групата на Калушев: „Вие сте светлината“

„Реални са, но има неща, които не мога да кажа в ефир“ - Барак Обама за извънземните

„Реални са, но има неща, които не мога да кажа в ефир“ - Барак Обама за извънземните

ГЕРБ и Делян Добрев – настана ли време разделно

ГЕРБ и Делян Добрев – настана ли време разделно

„Обадих се на баща ми, който почина преди години“: Шокиращата мода на AI-клонингите, която раздели света

„Обадих се на баща ми, който почина преди години“: Шокиращата мода на AI-клонингите, която раздели света

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 3 дни
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 3 дни
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 3 дни
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Зодиите, които винаги знаят как да постигнат своето</p>

Зодиите, които винаги знаят как да постигнат своето

Любопитно Преди 10 минути

Джип се вряза в подлеза до Катедралата във Варна

Джип се вряза в подлеза до Катедралата във Варна

България Преди 1 час

Отзовалите се на сигнала полицаи поискали да направят проба за алкохол на водача, но той отказал

Оттук ли идват идеите на Тръмп за НАТО?

Оттук ли идват идеите на Тръмп за НАТО?

Свят Преди 1 час

Идея, циркулираща в академичните среди, спомогна за оттеглянето на администрацията на Тръмп от Европа

<p>Предлагат нови <strong><span style="color:#ff0000;">промени за приема в детска градина</span></strong> в София</p>

Предлагат нови промени за приема в детска градина в София

България Преди 2 часа

Предвижда се „незабавен“ прием за деца на затворници и арестанти

Алексей Навални

Две години след смъртта си Алексей Навални отново разтърси Мюнхен

Свят Преди 3 часа

Не е случайно, че Великобритания и нейните съюзници избраха конференция по сигурността в Мюнхен, за да обвинят Кремъл в убийството на руския опозиционен лидер Алексей Навални с отрова от жаба стрела

Бърза енергия след безсънна нощ – възможно е

Бърза енергия след безсънна нощ – възможно е

Любопитно Преди 3 часа

Вижте няколко ефективни начина, които наистина работят – от правилното хранене до кратки дейности

АЕЦ „Козлодуй”

Спират шести блок на АЕЦ „Козлодуй”

България Преди 3 часа

Причината е подмяна на дефектирало предпазно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината, която е разположена в конвенционалната, неядрена част на блока

Виктор Орбан

Виктор Орбан: ЕС, а не Русия, е истинската заплаха за Унгария

Свят Преди 4 часа

В речта си в събота Орбан сравни ЕС с репресивния съветски режим, който доминираше Унгария повече от 40 години през миналия век, и отхвърли убеждението на много европейски лидери, че руският президент Владимир Путин представлява заплаха за сигурността на континента

<p>Барак Обама с първи думи след расисткото видео на Тръмп</p>

Барак Обама с първи думи след расисткото видео на Тръмп

Свят Преди 4 часа

Бившият президент на САЩ косвено се обърна към расистко видео, публикувано в социалните медии на президента Доналд Тръмп, като каза на водещ на подкаст, че „срамът“ и „приличието“, които някога са направлявали държавните служители, вече са изгубени

Българският президент Илияна Йотова с дипломатът Николай Младенов

Илияна Йотова ще обяви дата на изборите в четвъртък

България Преди 5 часа

Снимката е илюстративна

Внимание, столичани! Променя се движението по бул. „Владимир Вазов“

България Преди 5 часа

Промените са свързани със строителството на участък от метрото и ще обхванат периода от 15 февруари до 15 август

Запалени огньове на Месни заговезни

Месни заговезни е! Огънят и люлките носят здраве

България Преди 5 часа

Днес православната църква почита и паметта на свещеномъченик Поликарп Смирненски

10 подаръка, които убиват романтиката на Свети Валентин

10 подаръка, които убиват романтиката на Свети Валентин

Любопитно Преди 5 часа

Ето списък с най-често срещаните гафове, които експертите и хората с опит силно съветват да избягваме

Как да прехвърляме задачи между Windows и Android

Как да прехвърляме задачи между Windows и Android

Технологии Преди 6 часа

Дълго време устройствата на Apple изтъкват възможността си за лесно продължаване на работата между компютър и смартфон например. Windows и Android също имат подобна функция, но тя е малко позната на повечето потребители

<p>15 февруари: Краят на пътя за &bdquo;Чаровния убиец&ldquo;</p>

15 февруари: Краят на пътя за „Чаровния убиец“

Любопитно Преди 6 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Венецуела освободи 17 политически затворници

Венецуела освободи 17 политически затворници

Свят Преди 14 часа

Венецуела постепенно освобождава задържаните след залавянето на президента Николас Мадуро от САЩ

Всичко от днес

От мрежата

Няколко важни урока за любовта, които да научим от котките

dogsandcats.bg

Как кучетата откриват трюфели

dogsandcats.bg
1

Порои и опасни бури в неделя

sinoptik.bg
1

Как се ухажват животните

sinoptik.bg

Любов напук на всичко! Меган и Хари на тайна вечеря в Бевърли Хилс

Edna.bg

Бебе на хоризонта. Екранната Джулия от “София ден и нощ” очаква първото си дете

Edna.bg

Анина Цурбриген не завърши първия манш в гигантския слалом, Федерика Бриньоне над всички (видео + снимки)

Gong.bg

България с историческа титла в бадминтона

Gong.bg

Схемата „Лизингови коли”: Десетки добросъвестни купувачи остават без автомобили и пари

Nova.bg

Водени ли са разговори с политически сили за състава на служебния кабинет

Nova.bg