ГЕРБ и Делян Добрев – настана ли време разделно

Н овината, че Делян Добрев – депутат от ГЕРБ-СДС и председател на бюджетната комисия в парламента, ще напусне партията и Народното събрание избухна в Деня на любовта (14 февруари) и заля като цунами българското медийно пространство.

Самият Добрев публично не е обявил решението си, дори не е потвърдил за намеренията си.

Новината беше потвърдена пред БНТ от пиар експерта Диана Дамянова. Тя обаче посочи, че има информация от близки до Добрев, а не от самия него.

Вестник „24 часа“ твърди, че ще се стигне до раздялата заради напрежение между Добрев и лидера на партията Бойко Борисов.

Най-вероятно молбата за напускане на Делян Добрев ще бъде гласувана като първа точка по време на пленарното заседание на Народното събрание в сряда (18 февруари), прогнозира Агенция „Фокус“.

А днес (15 февруари) зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ – СДС Деница Сачева публикува в профила си в социалната мрежа Фейсбук снимка, на която тя е заедно с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Една снимка струва повече от хиляда думи. Никога не си тръгвам, когато е трудно. Точно, когато е най-трудно търся фенер и карам направо“, написа многозначително Деница Сачева.

Също днес депутатът от ГЕРБ и бивш директор на УМБАЛ „Александровска” Костадин Ангелов заяви, че в политическата формация не е постъпвала информация за напускането на Делян Добрев. Това съобщи самият Ангелов пред NOVA, като подчерта, че силата на ГЕРБ не е в индивидуалностите, а в екипната работа.

„До нас до момента такава информация не е стигнала. Г-н Добрев е един политик, който е от ярките лица на ГЕРБ, заедно сме постигали много от политиките, за които сме се борили през последните години”, посочи Ангелов. Той допълни, че ако Добрев реши да напусне, това ще бъде личен акт, но подчерта: „Силата на нашата партия не е в индивидуалностите, силата на нашата партия е в екипа, в резултатите, които постигаме заедно”.

Кой е Делян Добрев

Делян Добрев е сред водещите фигури в политическа партия ГЕРБ, утвърдил се като ключов експерт в сферата на икономиката и енергетиката. През годините кариерата му е белязана както от бързо израстване в държавната администрация, така и от поредица политически сътресения и периодични оттегляния от публичната сцена.

Ранен живот и международно образование

Роден на 14 май 1978 г. в Хасково, Добрев получава солидно икономическо образование в чужбина. През 2002 г. се дипломира като бакалавър по икономика в Уеслианския университет (Мидълтаун, САЩ), а по-късно става магистър в УНСС. Професионалният му път започва в престижни консултантски компании като KPMG в Торонто, Канада, и „Нютон Финанс Мениджмънт Груп“ в София.

След завръщането си в България той прилага опита си в управлението на европейски проекти на регионално ниво в Хасково, работейки за Областната управа и Агенцията за подпомагане на малкия и средния бизнес.

Пътят до министерското кресло

Политическият му възход започва през 2009 г., когато е избран за народен представител от ГЕРБ в 41-вото Народно събрание.

Май 2011 г.: Назначен е за заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма с ресор „Енергетика“.

Март 2012 г.: След оставката на Трайчо Трайков (предизвикана от проваления бизнес форум в Катар), Добрев поема поста на министър на икономиката, енергетиката и туризма в първия кабинет „Борисов“. Тогава той заявява, че приема поста по-скоро като отговорност, отколкото като лична амбиция.

Делян Добрев е избиран за депутат в редица легислатури (41, 42, 43, 44 и 45 НС), неизменно представлявайки родния си град Хасково. Между 2014 и 2019 г. той е председател на влиятелната Комисия по енергетика в парламента, където играе водеща роля в законодателните промени в сектора.

Скандали и политически оттегляния

Кариерата на Добрев е съпътствана от няколко ключови момента на оттегляне, предизвикани от публични скандали:

„Кумгейт“ (2017 г.): Обвинен от Елена Йончева в кадруване по роднинска линия в Община Хасково, Добрев подава оставка. Случаят се превръща в конституционен прецедент, след като парламентът първоначално отхвърля оставката му, а Конституционният съд по-късно се произнася, че народните представители нямат право да спират доброволно напускане на техен колега.

Имотни сделки (2019 г.): Добрев отново напуска постовете си в разгара на скандал с имотни сделки на негови роднини. Две години по-късно обаче той се завръща като водач на листата на ГЕРБ в Хасково.

Съдебни спорове: В края на 2024 г. (според актуалните данни) Асен Василев спечели дело за клевета срещу Добрев във връзка с публични обвинения в корупция.