Слави Трифонов: Не мога да разбера ПП-ДБ защо непрекъснато искат да протестират

Трифонов обвини ПП-ДБ, че не знаят какво искат

14 януари 2026, 20:55
Слави Трифонов: Не мога да разбера ПП-ДБ защо непрекъснато искат да протестират
"Аз не мога да разбера ПП-ДБ защо непрекъснато искат да протестират. По принцип е хубаво човек да протестира, защото това показва, че е свободен, но трябва да има смисъл - в случая основателна причина. Ако гледам от позицията на ПП-ДБ, няма правителство, тоест правителството падна, ще има избори след два месеца. ПП-ДБ твърдят, че ще имат 121 депутата в следващия парламент - ами значи всичко им е наред".

Това написа във Фейсбук лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов.

"При такова мнозинство в следващия парламент те ще могат да направят каквото си искат и да приемат каквито си искат закони. Тогава защо протестират?", попита Трифонов и обвини ПП-ДБ, че не знаят какво искат.

<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Преди 15 часа
<p>След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко</p>
След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

Преди 16 часа
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

Преди 15 часа

