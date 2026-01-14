Слави Трифонов: Не мога да разбера ПП-ДБ защо непрекъснато искат да протестират

"Аз не мога да разбера ПП-ДБ защо непрекъснато искат да протестират. По принцип е хубаво човек да протестира, защото това показва, че е свободен, но трябва да има смисъл - в случая основателна причина. Ако гледам от позицията на ПП-ДБ, няма правителство, тоест правителството падна, ще има избори след два месеца. ПП-ДБ твърдят, че ще имат 121 депутата в следващия парламент - ами значи всичко им е наред".

Протест за машинен вот в центъра на София

Това написа във Фейсбук лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов.

Слави Трифонов: Днес ПП-ДБ направиха нещо извратено

"При такова мнозинство в следващия парламент те ще могат да направят каквото си искат и да приемат каквито си искат закони. Тогава защо протестират?", попита Трифонов и обвини ПП-ДБ, че не знаят какво искат.