„Трябваше да избирам между живота си и бизнеса“: Явор Златанов с изповед за „Осемте джуджета“

П рокуратурата на Република България е действала като престъпна мутренска структура, за да ограби, съсипе и присвои бизнеса на законен предприемач, вместо да разследва престъпления. Това безмилостно заключение на Софийския градски съд (СГС) отекна в ефира на сутрешния блок „Здравей, България“ по NOVA, където бизнесменът Явор Златанов – основната мишена в зловещата афера „Осемте джуджета“ – разказа за първи път след ключовото съдебно решение за преживения ад и за това защо съдебната система продължава да се подиграва с жертвите си.

Макар съдът да присъди обезщетение от 100 000 евро в полза на Златанов заради незаконното му задържане по скалъпени обвинения, самият той определи сумата като „символична“ и обидна на фона на погубеното му здраве и унищожения бизнес за милиони.

Източник: NOVA

Кошмарът: На прага на смъртта в името на плячката

Историята, която преди години стана публична благодарение на разследването на Антикорупционния фонд, разкрива институционален чудовищен сюжет. Златанов си припомни бруталния старт на кошмара: само ден след като съпругата му е изписана от родилното с новороденото им дете, у дома им нахлуват престъпни елементи. Иззети са семейни ценности, злато, десетки автомобили и пари в брой. Докато Златанов е държан в ареста, фабриката му за асансьори е буквално превзета от специализирани полицейски сили, изпратени лично от Петьо Петров, известен като Пепи Еврото.

„Бях поставен на ръба на смъртта и трябваше да избирам между живота си и прехвърлянето на бизнеса на Пепи Еврото“, сподели пред NOVA Златанов. Бизнесменът е държан 36 дни в затвора с уросепсис и бъбречна недостатъчност, превърнат в „ходещ скелет“, като докторите в ареста открито са признавали, че всеки час му е ценен, но прокурорите отказват да го пуснат за лечение. Дяловете са прехвърлени под диктат, за да бъде спасен човешки живот. И въпреки че миналата година съдът обяви това прехвърляне за нищожно, институционалният натиск не спира – следват умишлени запори от Специализираната прокуратура и данъчни атаки от НАП, целящи пълно заличаване и дообиране на останалото имущество.

Пародийното правосъдие: 520 лева за 6 години адвокатски труд

Истинският абсурд на родното правосъдие лъсва в детайлите на съдебното решение. На фона на предявения иск от 7 милиона евро, съдът присъжда едва 100 000 евро за неимуществени вреди. По-фрапиращото обаче е отношението към защитата. За шест години денонощен колосален труд и събиране на доказателства, СГС постановява прокуратурата да заплати на адвокатското канторa „Бончева и Екимджиев“ разноски в размер на едва 520 лева.

„Това е подигравка. Съдът реши, че толкова струва работата на адвокатите за шест години борба с мафията“, коментира огорчено предприемачът.

Кой държи чадъра над Пепи Еврото?

Златанов бе категоричен, че подновените наскоро разследвания срещу изчезналия Петьо Петров за изнудване и рекет не са знак за пречистване на системата, а умишлен ход. „Новото обвинение е направено сега, за да бъде скалъпено нескопосано, да падне в съда и Пепи Еврото да бъде окончателно оневинен“, предупреди той.

Попитан кой реално осигурява безнаказаността на схемата, при която Еврото е осъден на едва 2500 евро глоба за документна измама, докато плячката от злато и пари е била разпределяна по думите на Любена Петрова включително до главните прокурори Сотир Цацаров и Иван Гешев, Златанов посочи директно политическите кукловоди.

„Той беше инсталиран, за да командва прокуратурата в интерес на икономическите и политически цели на Бойко и Пеевски“, заяви бизнесменът, допълвайки, че докато настоящият Висш съдебен съвет не бъде изцяло сменен, Пепи Еврото ще остане скритият господар на държавното обвинение.