България

Три години след наводнението в Царево: Отслужиха зоупокойна молитва край плаж Понтона

Разследването все още не е приключило, експертизи не са готови

Василена Василева Василена Василева

5 септември 2026, 13:58
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Н а днешния ден се навършват три години от опустошителното наводнение в Царево, при което приливна вълна отне живота на четирима души. Зоупокойна молитва беше отслужена край плаж „Понтона“, където е изграден паметник в памет на ветеринарния лекар д-р Даниела Йорданова.

След наводнението в Царево през 2023 г.: Държавата отпусна спешно 5 млн. лв.

Четирима души - две жени и двама мъже, загубиха живота си при трагедията. Сред жертвите са д-р Даниела Йорданова и нейната майка.

Обичаната ветеринарна лекарка се е върнала, за да спаси вързано куче край моста. Тя е била отнесена от приливната вълна, докато се е намирала в автомобила си.

Кметът на Царево: Най-важната задача пред нас беше да няма жертви

Днес пред паметника бяха положени венци и цветя. На него са изобразени ликът на д-р Йорданова и кучето Сара.

Почти година след трагедията Царево беше сполетяно от второ тежко наводнение. То нанесе сериозни щети на инфраструктурата, но този път нямаше жертви.

Проливни дъждове потопиха Царево - обявиха бедствено положение

  • Равносметката след двете наводнения

До момента са възстановени седем мостови съоръжения и две язовирни стени, както и десетки километри пътища и друга инфраструктура. Щетите от двете наводнения възлизат на около половин милион лева.

Все още обаче остава необходимостта от цялостна реконструкция на речното корито.

Кметът на Царево опроверга твърденията за отпуснати 43 млн. лв. за почистване на реки и дерета

„Имаме още един обект, който не е завършен, въпреки че имаме абсолютна готовност – корекцията на река Черна. Възстановихме мостовете, но реката не се нуждае само от почистване с багер, което правим периодично. Тя се нуждае от цялостно бетонно корито и от съоръжения, които да задържат водата, която идва от Странджа планина“, каза пред NOVA кметът на Царево Марин Киров.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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