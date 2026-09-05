Три години след наводнението в Царево: Отслужиха зоупокойна молитва край плаж Понтона

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Н а днешния ден се навършват три години от опустошителното наводнение в Царево, при което приливна вълна отне живота на четирима души. Зоупокойна молитва беше отслужена край плаж „Понтона“, където е изграден паметник в памет на ветеринарния лекар д-р Даниела Йорданова.

След наводнението в Царево през 2023 г.: Държавата отпусна спешно 5 млн. лв.

Четирима души - две жени и двама мъже, загубиха живота си при трагедията. Сред жертвите са д-р Даниела Йорданова и нейната майка.

Обичаната ветеринарна лекарка се е върнала, за да спаси вързано куче край моста. Тя е била отнесена от приливната вълна, докато се е намирала в автомобила си.

Кметът на Царево: Най-важната задача пред нас беше да няма жертви

Днес пред паметника бяха положени венци и цветя. На него са изобразени ликът на д-р Йорданова и кучето Сара.

Почти година след трагедията Царево беше сполетяно от второ тежко наводнение. То нанесе сериозни щети на инфраструктурата, но този път нямаше жертви.

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Равносметката след двете наводнения

До момента са възстановени седем мостови съоръжения и две язовирни стени, както и десетки километри пътища и друга инфраструктура. Щетите от двете наводнения възлизат на около половин милион лева.

Все още обаче остава необходимостта от цялостна реконструкция на речното корито.

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„Имаме още един обект, който не е завършен, въпреки че имаме абсолютна готовност – корекцията на река Черна. Възстановихме мостовете, но реката не се нуждае само от почистване с багер, което правим периодично. Тя се нуждае от цялостно бетонно корито и от съоръжения, които да задържат водата, която идва от Странджа планина“, каза пред NOVA кметът на Царево Марин Киров.