Кметът на Царево опроверга твърденията за отпуснати 43 млн. лв. за почистване на реки и дерета

"Бяха отпуснати средства за възстановяване на мостове, но не и средства за почистване и корекция на коритото на река Черна, Нестинарка, дерето в Ахтопол, Лозенец, Арапя и други"

5 октомври 2025, 17:14
Кметът на Царево опроверга твърденията за отпуснати 43 млн. лв. за почистване на реки и дерета
Източник: Община Царево

К метът на Царево Марин Киров публикува позиция в официалната си Facebook страница във връзка с изявления на Асен Василев, според когото през 2023 г. общината е получила 43 млн. лв. за почистване на реки, дерета и изграждане на мост.

В изявлението си Киров определя твърдението като невярно и уточнява, че отпуснатите средства са били целеви - за възстановяване на мостове (три в града и три по пътя за Лозенец), както и за язовирни стени. По думите му обаче не са осигурени поисканите средства за почистване и корекция на коритата на река Черна, река Нестинарка, дерето в Ахтопол, Лозенец, Арапя и други.

Кметът на Царево: Най-важната задача пред нас беше да няма жертви

"Бяха отпуснати целеви средства за възстановяване на мостове - три в града и три по пътя за Лозенец - както и за язовирни стени, но не и средствата, които бяха поискани за почистване и корекция на коритото на река Черна, Нестинарка, дерето в Ахтопол, Лозенец, Арапя и други", заявява Киров.

Киров подчертава, че всички възстановени след бедствието от 2023 г. мостови съоръжения и язовирни стени са издържали при по-голямото количество вода тази година и са конструктивно здрави. Той уточнява, че са нанесени щети по тротоари, асфалт и парапети около тях вследствие на "невиждана водна стихия", но основните съоръжения са останали здрави.

Кметът на Царево с актуални данни за обстановката в града

"Да, има разрушени тротоари, асфалт и парапети около тях при невиждана водна стихия. Но основните съоръжения са здрави", посочва кметът.

Според кмета на Царево причината общината да получи 43 млн. лв. е партийната подкрепа от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и личната ангажираност на министъра на вътрешните работи Калин Стоянов, който е родом от района. В същото време, по думите му, не са изплатени всички други необходими средства за корекция на дерета и реки, за почистване и възстановяване на инфраструктура, включително над 1 млн. лв., задължения поети от общината в първите месеци след бедствието.

Бедственото положение в община Царево остава

"Причината да не бъдат изплатени всички други средства, нужни за корекция на дерета и реки, за почистване и възстановяване на инфраструктура - включително над 1 млн. лв. задължения, поети от общината в първите месеци след бедствието, когато нямаше помощ от държавата – е политическата нестабилност", допълва Киров.

Киров свързва това с политическа нестабилност и хаос, за които обвинява Асен Василев и неговото обкръжение.

