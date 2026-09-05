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Русия и Украйна се договориха за локално примирие заради АЕЦ "Запорожие"

Централата е без външно електрозахранване от 20 август и разчита на аварийни генератори за охлаждането на системите за безопасност

Василена Василева Василена Василева

5 септември 2026, 11:44
Русия и Украйна се договориха за локално примирие заради АЕЦ "Запорожие"
Източник: AP/БТА

Л окално примирие с посредничеството на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е влязло в сила, за да позволи ремонт на външното електрозахранване на Запорожката атомна електроцентрала в Украйна. Това съобщи тази сутрин самият надзорен орган на ООН, цитиран от "Ройтерс".

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Целта на договореното временно спиране на бойните действия е да се осигури безопасен достъп до повредената електропреносна линия и да започнат ремонтните дейности.

Запорожката АЕЦ, която е най-голямата атомна електроцентрала в Европа, е под руски контрол от началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г. В момента централата не произвежда електроенергия, но продължава да се нуждае от надеждно захранване, за да работят системите за безопасност и охлаждане на реакторите.

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  • Централата е без външно захранване

Обектът е без външно електрозахранване от 20 август и в момента разчита на аварийни дизелови генератори. Те осигуряват необходимата електроенергия за системите, които поддържат безопасното състояние на съоръженията.

МААЕ предупреждава, че запасите от дизелово гориво намаляват. Ако не бъде доставено ново гориво или не бъде възстановено външното електрозахранване, генераторите може да бъдат принудени да спрат в рамките на дни.

Украински техници трябва да започнат ремонт на електропровода по-късно днес. Преди това в района трябва да бъде извършено разчистване на мини, за да могат ремонтните екипи да работят безопасно.

Критичен ремонт на АЕЦ „Запорожие“ правят международни експерти

  • Защо електричеството е толкова важно

Дори когато реакторите не произвеждат електроенергия, ядреното гориво продължава да отделя топлина и трябва да бъде охлаждано. За работата на помпите и останалите системи за безопасност е необходим постоянен източник на електричество.

При прекъсване на външното захранване автоматично се включват аварийните дизелови генератори. Те са последната защитна линия, която позволява на централата да поддържа необходимите системи.

МААЕ определя наличието на сигурно външно електрозахранване като един от основните принципи за безопасната експлоатация на атомните централи. Запорожката АЕЦ вече неколкократно е губила връзката си с електропреносната мрежа по време на войната.

МААЕ: Няма непосредствена опасност за АЕЦ "Запорожие"

  • Запорожката АЕЦ - в центъра на войната

Запорожката атомна електроцентрала се намира край град Енергодар и разполага с шест реактора. Тя е най-голямата атомна електроцентрала в Европа.

Съоръжението попадна под руски контрол през март 2022 г., само дни след началото на пълномащабната война. Оттогава районът около централата периодично е обект на военни действия, а Киев и Москва многократно са си разменяли обвинения за атаки и обстрел в близост до съоръжението.

МААЕ поддържа постоянна мисия в централата от септември 2022 г. Агенцията следи състоянието на ядрената безопасност и поддържа контакт както с персонала на място, така и със страните в конфликта.

Според МААЕ ситуацията в централата остава несигурна. От агенцията подчертават, че физическата цялост на реакторите и системите за безопасност трябва да бъде запазена, а външното електрозахранване трябва да остане надеждно и защитено.

Локално примирие влиза в сила край Запорожката АЕЦ

  • Опасността от продължителен токов срив

Загубата на външно захранване сама по себе си не означава непосредствено ядрено бедствие - аварийните генератори са предназначени именно за подобни ситуации. Проблемът възниква, ако прекъсването продължи дълго и запасите от гориво се изчерпят.

При отказ на всички източници на електроенергия охлаждащите системи могат да спрат да функционират нормално. Това би увеличило риска от прегряване и повреда на ядреното гориво.

Затова МААЕ настоява за възстановяване на външното електрозахранване и за осигуряване на необходимите доставки, като същевременно призовава за максимална сдържаност около централата.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Виктор Турмаков    
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