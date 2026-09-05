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Стрес след отпуската? Ето 4 начина да се справите с тъгата при връщане на работа

Дори да харесвате работата си, преходът от ваканцията към работния ритъм може да бъде труден, особено през септември, когато дни започват да се скъсяват. Вижте няколко начина да направите този преход малко по-лесен

Надежда Неменски Надежда Неменски

5 септември 2026, 08:57
Стрес след отпуската? Ето 4 начина да се справите с тъгата при връщане на работа
Източник: iStock/GettyImages

А лармата ви събужда с шок, лятната ваканция приключи и е време да се изправите пред пощенска кутия, пълна с непрочетени имейли. По това време миналата седмица животът беше съвсем различен. Наслаждавахте се на късни вечери, мързеливи сутрини и балансирахте между семейните забавления и времето за себе си.

Дори да харесвате работата си, преходът от ваканцията към работния ритъм може да бъде труден, особено през септември, когато дни започват да се скъсяват, пише Би Би Си (BBC).

Ето няколко начина да направите този преход малко по-лесен.

Започнете с малки задачи

Изкушаващо е да се хвърлите директно към най-трудната задача. Кариерният треньор Сара Робинсън обаче казва, че е по-добре да навлизате плавно, като започнете с малки, лесни за управление задачи и постигането на бързи резултати.

„Целта е да изградите инерция, защото понякога човек просто се чувства претоварен, когато го чака препълнена пощенска кутия“, обяснява тя.

Консултантът Сюзан Кар е на същото мнение. Тя казва, че това не е възможно във всяка сфера, но където е приложимо, трябва да бъдете малко по-снизходителни към очакванията си за това какво трябва да свършите през първия си ден обратно в офиса.

Това може да означава да прекарате деня в преглед на имейли, вместо да имате цял ден, изпълнен с последващи срещи.

Тара Хъмфри, консултант по лидерство в първичната извънболнична грижа, съветва да запазите автоматичния си отговор за отсъствие от офиса включен и през първия си ден след завръщането. „Става дума за това да се скриете, ако можете, просто за да си осигурите малко глътка въздух“, казва тя.

Експертът добавя също, че връщането към работния живот може да се улесни от ясно написано съобщение за отсъствие, което насърчава хората да се свържат отново с вас, когато вече сте в офиса. Това намалява стреса от притеснението дали сте пропуснали нещо важно, докато сте били в почивка.

Съществува и алтернатива. Тя се сеща за колега, който просто изтривал всички имейли, получени по време на отпуската му. „Той казваше: „Ако на хората им трябвам, те отново ще потърсят контакт с мен“.

Бъдете туристи, но у дома

Кар казва, че си струва да си припомните какво ви е харесало по време на ваканцията и дали има начин да го интегрирате по-трайно в ежедневието си. Въпреки че не е реалистично да правите следобедна сиеста всеки ден, бихте могли да опитате да приготвите испанска храна например.

Тя препоръчва също така да запазим любопитството, което имаме, когато сме на ново място, и да се опитаме да бъдем туристи в собствения си район. „Когато отидем някъде другаде, разглеждаме архитектурата, посещаваме сгради, а мисля че не винаги оценяваме това, което е точно под носа ни“.

Психотерапевтът д-р Джой Конлон, която води услуга за уелнес коучинг, е съгласна с това. „Вземете със себе си у дома поне един възстановяващ елемент от ваканцията. Това може да бъде вечерна разходка, хранене без гледане в екран, четене преди лягане вместо прекарване на време пред телефона или просто повече време на открито“, съветва тя.

Размислете върху ролята си

Вместо да лекувате само симптомите, може би си струва да погледнете първопричината за тъгата при връщане на работа. Преди да стане консултант, Кар е работила като адвокат.

„Преди да отида на почивка, бегло осъзнавах, че нещата не са наред и че съм под голям стрес. Заминах на ваканция, а след това се върнах и изведнъж започнах да плача всеки ден. Това не беше просто случай на нужда от време за адаптация, това беше знак, че имам нужда от преосмисляне“, разказва те.

Но как да разграничите временната носталгия по дългото спане сутрин от истинското неудовлетворение от работата си? „Вероятно звучи много очевидно, но предполагам, че един от признаците е колко дълго продължава това състояние. Важна е продължителността на времето, но също така и интензивността на чувствата“, казва Кар.

Докато лежите на шезлонга, е лесно да фантазирате как напускате всичко и се преквалифицирате в инструктор по гмуркане или учител по йога, но Кар предупреждава да се избягват първосигнални реакции. „Става въпрос за това да си дадете време и да размислите как бихте могли да предприемете промяна“, съветва тя.

Резервирайте следващата си ваканция и я направете активна

Не само самата почивка я прави толкова приятна и полезна, очакването да заминете също играе ключова роля, казва д-р Марк Уилямсън, главен изпълнителен директор на благотворителната организация Action for Happiness.
Видът на ваканцията и нейната продължителност също могат да окажат влияние върху цялостния ефект.

Уилямсън посочва изследване, което определя като наистина изненадващо. То показва, че физически активните почивки могат да бъдат по-добри за доброто ни състояние, отколкото простото лежане край басейна. „Ако включите ходене пеша, колоездене, плуване или проучване на нови места, е по-вероятно да се върнете с чувство на свежест“, добавя той.

Друг фактор, който трябва да вземете предвид, е продължителността на следващата ви почивка. „По-дългите почивки дават по-голям тласък, но изглежда, че ефектът от тях избледнява по-бързо, частично защото се завръщате към по-голяма планина от задачи. Съществуват доказателства, че по-кратките, но по-редовни почивки носят повече ползи за здравето и духа. Възстановяването от пет дни извън дома може да не се различава много от това след десет дни, но можете да си го позволявате два пъти по-често“.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
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