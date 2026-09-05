Двойното убийство и самоубийството в Исперих: Прокуратурата разкри нови подробности

Лятото ни подарява още слънце и жега до 36° днес, но ето кога идва захлаждане

„Евровизия 2027“ в Бургас: 12 преживявания, които не трябва да пропускате край морето

Заловиха Стоян Колев в Испания, той излъчваше на живо при ареста

Антон Кутев: Няма социално плащане, което да не е увеличено в Бюджет 2026

„Зомбитата“ по улиците на България: Шокиращи кадри показват хора в неадекватно състояние след употреба на фентанил

Демерджиев за двойното убийство в Исперих: Бащата е страдал от депресивно разстройство

Три години след наводнението в Царево: Отслужиха зоупокойна молитва край плаж Понтона

О кръжната прокуратура в Разград ръководи разследването на смъртта на две момичета от Исперих - малолетно и непълнолетно, и на техния 42-годишен баща. Според събраните до момента данни става въпрос за двойно убийство и последвало самоубийство.

Двойно убийство и последвало самоубийство в Исперих

Към този момент разследването не сочи участие на друго лице в тежкото престъпление, съобщиха от прокуратурата.

Сигнал за тяло на мъж, намерено в постройка до къща в Исперих, е подаден в късните следобедни часове на 4 септември. Тялото е било открито от бащата на починалия.

На място са пристигнали полицейски и медицински екипи, които са установили смъртта на 42-годишния мъж. Незабавно са започнали действия за изясняване на обстоятелствата около случая.

В къщата, която е била заключена отвън, са открити телата на двете му дъщери. Ключовете от имота са били намерени у починалия мъж.

Как е извършено престъплението

Според първоначалните данни двете момичета са станали жертва на убийство, извършено от техния баща с хладно оръжие.

След това мъжът сам е сложил край на живота си, като се е обесил.

Последно тримата са били видени живи на 1 септември, когато заедно са тръгнали към имот, собственост на бащата на починалия. По данни на прокуратурата къщата не е била основното жилище на семейството.

По-рано беше съобщено, че родителите на децата са били разведени, а момичетата вероятно са отишли при баща си във връзка с подготовката за началото на учебната година.

Разследват се мотивите

Основната задача на разследващите в момента е да установят мотивите за престъплението и всички обстоятелства, довели до трагедията.

По-рано сред разглежданите версии беше посочван психологически натиск, свързан с раздялата между родителите и финансови проблеми. Прокуратурата обаче все още не е посочила официално мотив за действията на бащата.

Окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров по-рано съобщи, че се проверява и хипотеза, свързана със съобщение, изпратено от майката на една от дъщерите.

„Съществува хипотеза, според която майката е изпратила съобщение на една от дъщерите, в което я уведомява, че е намерила нов мъж, който ще бъде новият им татко. Очевидно това е ескалирало до степен бащата да посегне на двете си момичета“, каза Тодоров.

По думите му майката многократно е заявявала, че е била обект на домашно насилие и е подавала сигнали до полицията и прокуратурата.

„На следващия ден се е отказвала от своите оплаквания, което се е наложило да се прекратят тези преписки на етап полиция“, допълни окръжният прокурор.

Тези обстоятелства също са част от проверката, която трябва да изясни какво е довело до трагичния развой.

Предстоят експертизи и разпити

Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Разград.

Предстоят множество разпити и назначаване на различни експертизи, които трябва да помогнат за изясняването на хронологията на събитията, начина на извършване на престъплението и мотивите на бащата.