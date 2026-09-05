Двойното убийство и самоубийството в Исперих: Прокуратурата разкри нови подробности

О кръжната прокуратура в Разград ръководи разследването на смъртта на две момичета от Исперих - малолетно и непълнолетно, и на техния 42-годишен баща. Според събраните до момента данни става въпрос за двойно убийство и последвало самоубийство.
Двойно убийство и последвало самоубийство в Исперих
Към този момент разследването не сочи участие на друго лице в тежкото престъпление, съобщиха от прокуратурата.
Сигнал за тяло на мъж, намерено в постройка до къща в Исперих, е подаден в късните следобедни часове на 4 септември. Тялото е било открито от бащата на починалия.
На място са пристигнали полицейски и медицински екипи, които са установили смъртта на 42-годишния мъж. Незабавно са започнали действия за изясняване на обстоятелствата около случая.
В къщата, която е била заключена отвън, са открити телата на двете му дъщери. Ключовете от имота са били намерени у починалия мъж.
- Как е извършено престъплението
Според първоначалните данни двете момичета са станали жертва на убийство, извършено от техния баща с хладно оръжие.
След това мъжът сам е сложил край на живота си, като се е обесил.
Последно тримата са били видени живи на 1 септември, когато заедно са тръгнали към имот, собственост на бащата на починалия. По данни на прокуратурата къщата не е била основното жилище на семейството.
По-рано беше съобщено, че родителите на децата са били разведени, а момичетата вероятно са отишли при баща си във връзка с подготовката за началото на учебната година.
- Разследват се мотивите
Основната задача на разследващите в момента е да установят мотивите за престъплението и всички обстоятелства, довели до трагедията.
По-рано сред разглежданите версии беше посочван психологически натиск, свързан с раздялата между родителите и финансови проблеми. Прокуратурата обаче все още не е посочила официално мотив за действията на бащата.
Окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров по-рано съобщи, че се проверява и хипотеза, свързана със съобщение, изпратено от майката на една от дъщерите.
„Съществува хипотеза, според която майката е изпратила съобщение на една от дъщерите, в което я уведомява, че е намерила нов мъж, който ще бъде новият им татко. Очевидно това е ескалирало до степен бащата да посегне на двете си момичета“, каза Тодоров.
По думите му майката многократно е заявявала, че е била обект на домашно насилие и е подавала сигнали до полицията и прокуратурата.
„На следващия ден се е отказвала от своите оплаквания, което се е наложило да се прекратят тези преписки на етап полиция“, допълни окръжният прокурор.
Тези обстоятелства също са част от проверката, която трябва да изясни какво е довело до трагичния развой.
- Предстоят експертизи и разпити
Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Разград.
Предстоят множество разпити и назначаване на различни експертизи, които трябва да помогнат за изясняването на хронологията на събитията, начина на извършване на престъплението и мотивите на бащата.