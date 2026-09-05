България

Започват честванията по повод 6 септември - Съединението на Княжество България с Източна Румелия

В Пловдив и Съединение са подготвени тържествени прояви, а полицията въвежда засилени мерки за сигурност

Василена Василева Василена Василева

5 септември 2026, 14:20
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Н а 6 септември България отбелязва 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия - едно от най-значимите събития в новата история на страната. Чествания са организирани в Пловдив и Съединение, като в двата града са предвидени тържествени прояви, възстановка на исторически събития и вечерна заря-проверка.

В Съединение, откъдето през 1885 г. тръгва Голямоконарската чета към Пловдив, празничната програма започва с издигане на знамената на площад „Съединение“ и тържествена сесия на Общинския съвет.

Програмата продължава в 18:00 ч. с изложение на старинно оръжие „Голямоконарска чета“ пред музейната сбирка. Час по-късно са предвидени изпълнения на самодейни състави и мажоретки на площад „Съединение“.

В 19:30 ч. в църквата „Св. Атанасий“ ще бъде отслужена панихида в памет на голямоконарци, участвали в Съединението. След богослужението ще бъде изнесено знамето на Голямоконарската чета, а участниците ще се отправят с литийно шествие към площад „Съединение“.

В 20:30 ч. ще започне възстановка на моменти от Съединението. Официалната част е насрочена за 20:40 ч. с тържествено слово на кмета на община Съединение Георги Руменов. Вечерта ще завърши с тържествена вечерна проверка и заря.

  • 50-и юбилеен маратон

На 6 септември в 9:30 ч. от площад „Съединение“ в града ще бъде даден старт на 50-ия юбилеен международен мемориален маратон „Съединение“. Той ще завърши на площад „Съединение“ в Пловдив.

По време на маратона в Пловдив движението ще бъде поетапно ограничавано по бул. „Голямоконарско шосе“, бул. „Васил Априлов“, моста над река Марица и бул. „Шести септември“. Ограниченията ще са в сила приблизително от 9:30 до 13:00 ч.

  • Засилени мерки за сигурност в Пловдив

Повече от 230 служители на полицията ще обезпечават обществения ред по време на вечерната заря-проверка в Пловдив. Те ще бъдат подпомагани от служители на жандармерията, съобщи старши инспектор Александър Маринов.

Специализираната полицейска акция на Областната дирекция на МВР в Пловдив е започнала в 8:00 ч. и ще продължи до приключване на тържествата. В нея участват служители на районните управления, специалните полицейски сили, „Пътна полиция“ и „Общинска полиция“.

В следобедните часове на 6 септември достъпът до паметника на Съединението ще бъде ограничен заради мерките за сигурност.

Движението на пътни превозни средства по бул. „Шести септември“ – от бул. „Цар Борис III Обединител“ до бул. „Руски“ – ще бъде ограничено от 15:00 ч. до приключване на мероприятието или до безопасното изтегляне на участниците.

Достъпът до паметника ще се осъществява през шест контролно-пропускателни пункта. Два от тях ще бъдат предназначени за официалните лица, три – за гражданите и гостите на града, а един – за представителите на медиите.

На пунктовете ще бъдат поставени метални рамки с металдетектори. Всеки желаещ да присъства на зарята ще трябва да премине през проверка. Обемистият и съмнителен багаж ще бъде проверяван допълнително.

Няма да бъдат допускани хора в нетрезво или неадекватно състояние, както и лица, които подбуждат към омраза и насилие или призовават към нарушаване на обществения ред.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова    
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