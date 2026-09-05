Пулев ще ръководи българската делегация на българо-китайската комисия за икономическо сътрудничество

В ицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев ще ръководи официалната българска делегация за Деветнадесетата сесия на българо-китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество. Сесията ще се проведе в Пекин, Китайската народна република, съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката,инвестициите и индустрията.

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В качеството си на председател на българската част на Смесената комисия Александър Пулев ще участва в Сесията, на която ще бъде направен анализ на двустранното сътрудничество между България и Китай и ще бъдат разгледани актуални въпроси на българо-китайските икономически отношения и възможностите за разширяване на двустранното партньорство в редица области, като инвестиции, търговия, иновации и дигитална трансформация, транспорт, енергетика, социална политика, земеделие и храни, околна среда и води, туризъм, култура, и др.

„След като миналата година Осемнадесетата сесия се проведе в София, сега продължаваме разговора в Пекин с конкретен фокус върху индустриалното сътрудничество, автомобилната индустрия, декарбонизация и зелени технологии“, коментира вицепремиерът Пулев.

„Продължаваме да работим приоритетно с всички наши евроатлантически партньори. В същото време трябва да използваме пълния потенциал на България като пълноправен член на ЕС и еврозоната и да диверсифицираме икономическото сътрудничество с държави от Близкия и Далечния изток, когато това е в интерес на българската икономика и потребители“, изтъкна икономическият министър. „Активираме смесените комисии и икономическия диалог с редица партньори в Азия като реален инструмент за диверсификация на партньорствата и за привличане на нови инвестиции“, допълни той.

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„В Китай основният ни фокус ще бъде автомобилният сектор – един от структуроопределящите отрасли на българската икономика. Секторът има принос от над 10% към БВП, разполага с развита екосистема от над 380 компании и 38 R&D центъра и осигурява работа на близо 85 000 души. Това е сектор, който постигна огромни успехи у нас, но днес е изправен пред сериозни предизвикателства в световен мащаб“, посочи икономическият министър.

„Можем да привлечем инвестиции, технологии, производство, както и да създадем нови възможности за българските компании в автомобилната екосистема. Това ще е от полза на нашия автомобилен сектор, който е структуроопределящ“, каза още Пулев.