Трети ден вълна от сигнали за взривни устройства в училища, детски градини и летището в София

С игнал за бомба е получен днес на летище "Васил Левски" в столицата. Веднага е задействан план за действие при подобни сигнали.
Пътници не са евакуирани, но летището оперира при засилени мерки за сигурност.
Бомбена заплаха е получена и в столичната болница "Света София" около 11:00 часа. На място са пристигнали екипи на полицията, които са извършили проверка в сградата. Не е открито взривно устройство и не се е наложила евакуация.
От МВР съобщиха още, че са получени имейли със заплахи за поставени взривни устройства в различни институции в редица градове у нас. Заплахите са изпратени от чуждестранен домейн.
По информация на NOVA в училището в град Годеч се е наложилa кратка евакуация на учители и ученици. След това учебният процес е бил възстановен.
Имейл със заплаха за бомба доведе до евакуация и на учениците в гимназия в Бургас.
Общо десет сигнала за поставени взривни устройства са били подадени към училища и детски градини в област Кърджали. Заплаха за бомба на общия имейл е била получена и в БНР – Кърджали, съобщава БТА.
В две училища в Нова Загора също са получени заплахи за взривни устройства и са предприети необходимите мерки.
И в Хасковска област за втори ден са получени сигнали за поставени бомби. Те са били изпратени на електронните пощи на три детски градини в Димитровград и на редакцията на вестник „Марица“ и сайта marica.bg в Хасково. При претърсванията не са открити взривни устройства.
Във Варна има подадени четири злоумишлени сигнали за поставени взривни устройства. Те са подадени на електронните пощи, а обектите са учебни заведения, православен храм и летището в морската ни столица.
Залахи за поставени бомби са изпратени и до две детски градини в община Николаево - в селата Елхово и Едрево. След проверка учебният процес е продължил.
Нови шестнайсет бомбени заплахи са получени в училища и детски градини в Дупница, Кюстендил и Бобов дол. Всичките обекти са били проверени, а взривни устройства не са били открити, съобщават от полицията.