България

Трети ден вълна от сигнали за взривни устройства в училища, детски градини и летището в София

От МВР съобщиха, че са получени имейли със заплахи за поставени бомби и в различни институции

Обновена преди 1 час / 4 юни 2026, 11:55
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С игнал за бомба е получен днес на летище "Васил Левски" в столицата. Веднага е задействан план за действие при подобни сигнали.

Пътници не са евакуирани, но летището оперира при засилени мерки за сигурност.

Бомбена заплаха е получена и в столичната болница "Света София" около 11:00 часа. На място са пристигнали екипи на полицията, които са извършили проверка в сградата. Не е открито взривно устройство и не се е наложила евакуация. 

От МВР съобщиха още, че са получени имейли със заплахи за поставени взривни устройства в различни институции в редица градове у нас. Заплахите са изпратени от чуждестранен домейн.

По информация на NOVA в училището в град Годеч се е наложилa кратка евакуация на учители и ученици. След това учебният процес е бил възстановен.

Имейл със заплаха за бомба доведе до евакуация и на учениците в гимназия в Бургас. 

Общо десет сигнала за поставени взривни устройства са били подадени към училища и детски градини в област Кърджали. Заплаха за бомба на общия имейл е била получена и в БНР – Кърджали, съобщава БТА.  

В две училища в Нова Загора също са получени заплахи за взривни устройства и са предприети необходимите мерки. 

И в Хасковска област за втори ден са получени сигнали за поставени бомби. Те са били изпратени на електронните пощи на три детски градини в Димитровград и на редакцията на вестник „Марица“ и сайта marica.bg в Хасково. При претърсванията не са открити взривни устройства.

Във Варна има подадени четири злоумишлени сигнали за поставени взривни устройства. Те са подадени на електронните пощи, а обектите са учебни заведения, православен храм и летището в морската ни столица. 

Залахи за поставени бомби са изпратени и до две детски градини в община Николаево - в селата Елхово и Едрево. След проверка учебният процес е продължил. 

Нови шестнайсет бомбени заплахи са получени в училища и детски градини в Дупница, Кюстендил и Бобов дол. Всичките обекти са били проверени, а взривни устройства не са били открити, съобщават от полицията.

 

Източник: NOVA; БТА    
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