Заради сигнал за взривни устройства: Затвориха пет пловдивски училища

С игнали за поставени бомби са били подадени до имейл адресите на пет пловдивски училища - Професионалната гимназия по електротехника и електроника, Националната търговска гимназия и Професионалната гимназия по механотехника, Професионалната гимназия по архитектура строителство и геодезия и СУ "Отец Паисий" в Асеновград тази сутрин, съобщи началникът на Регионалното управление на образованието в града Иванка Киркова.

Учебните заведения са проверени, не са открити взривни устройства и учебният процес е възстановен, допълниха от Областната дирекция на МВР.

Имейлите са изпратени до стари адреси, които не трябва вече да се използват, уточни Киркова. Тя допълни, че всяко училище и РУО имат имейл адреси към защитен домейн и трябва да използват само тях. По думите на началника на РУО директорите са действали според указанията и са сигнализирали за заплахата на тел. 112, а учениците са били евакуирани.

Сградите са проверени, продължава работата по установяване на извършителите, допълниха от полицията.

Междувременно стана ясно, че са били подадени сигнали за взривни устройства в училища и в други градове в страната, съобщиха за БТА от МВР. Действията на полицията са според законовата процедура.