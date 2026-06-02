Сигнал за бомби в над 70 училища в страната

Н ад 70 имейла със заплахи за поставени бомби са били изпратени до училища в различни населени места в страната, съобщиха от МВР. Сред засегнатите са учебни заведения в Пловдивско, Ловешко и Разградско, като навсякъде са предприети проверки по установения ред.

Сигнали за бомби затвориха пет пловдивски училища

Голяма част от сигналите са получени по електронна поща от адрес info@dealu.it. В съобщението, озаглавено „СПЕШНО ОБРЪЩАНЕ“, се твърди, че сградите са минирани и че в рамките на два часа ще последва взрив.

В Ловешка област ръководството на училище е подало сигнал на телефон 112 веднага след получаването на заплахата. Подобен сигнал е постъпил и от детска градина в Луковит, където децата са били изведени на двора като предпазна мярка.

Сигнали за поставени взривни устройства са били получени и в пет учебни заведения в Пловдивско – Професионалната гимназия по електротехника и електроника, Националната търговска гимназия, Професионалната гимназия по механотехника, Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия, както и Средно училище „Отец Паисий“ в Асеновград.

Началникът на Регионалното управление на образованието в Пловдив Иванка Киркова съобщи, че директорите са реагирали съобразно указанията и незабавно са уведомили телефон 112. Учениците са били евакуирани, а сградите – проверени от компетентните служби.

След извършените огледи не са открити взривни устройства и учебният процес е възстановен. От Областната дирекция на МВР потвърдиха, че работата по установяване на извършителите продължава.

По думите на Киркова част от заплашителните съобщения са били изпратени до стари електронни адреси на училищата. Тя припомни, че учебните заведения и Регионалните управления на образованието разполагат със защитени електронни пощи и следва да използват именно тях за официална комуникация.

От МВР съобщиха, че сигнали за взривни устройства са получени и в други градове в страната. Полицията извършва проверки във всички засегнати обекти, като действията на служителите са съобразени с действащите процедури за реакция при подобни заплахи.