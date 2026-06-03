Нова вълна от сигнали за бомби в училища и детски градини в страната

Н ови сигнали за поставени взривни устройства в училища и детски градини бяха получени днес в различни части на страната. Компетентните институции са започнали проверки, а в засегнатите учебни заведения са предприети мерки за сигурност.

В община Родопи край Пловдив заплахи са получени в две детски градини. По информация на NOVA електронни писма са изпратени малко след 9:00 часа до дублиращия имейл на детска градина „Синчец“ в село Браниполе и до електронната поща на детска градина „Първи юни“ в Брестовица.

От Община Родопи съобщиха, че незабавно са уведомени полицията, Държавна агенция „Национална сигурност“ и телефон 112. Ръководствата на детските заведения са задействали предвидените мерки по плана за действие при терористична заплаха, като децата и служителите са били изведени на безопасно място до приключване на проверките.

Междувременно от Министерството на образованието и науката потвърдиха, че фалшиви сигнали за бомбени заплахи са получени и в училища в различни райони на страната. От ведомството посочват, че училищните екипи са реагирали своевременно и са уведомили компетентните органи, които извършват необходимите проверки.

Особено засегната е Софийска област, където сигнали са постъпили на електронните пощи на множество училища. От Областната дирекция на МВР – София съобщиха, че ученици, учители и служители са били евакуирани като предпазна мярка.

По данни на полицията сигнали за бомбени заплахи са получени в почти всички 22 общини на областта. Властите подчертават, че към момента няма данни за реална опасност, но всяка информация се проверява по установения ред.

Това е втори пореден ден на масови сигнали за поставени взривни устройства в образователни и детски заведения. Подобни съобщения бяха получени вчера в редица градове в страната, което доведе до проверки и временно прекъсване на учебния процес на места.

По думите на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, първоначалните данни сочат, че заплашителните съобщения са били изпратени чрез интернет платформа, базирана в Италия. Разследващите работят по установяване на техния произход и на лицата, които стоят зад кампанията.

От МВР уверяват, че институциите действат в координация и всяка постъпила заплаха се проверява незабавно, за да бъде гарантирана безопасността на децата, учениците и персонала в учебните заведения.

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