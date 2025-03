Конър Макгрегър влиза в политиката: Готов ли е за битка за президентския пост в Ирландия

К онър Макгрегър ще се кандидатира за президент на Ирландия на изборите по-късно тази година, заяви противоречивият бивш боец в четвъртък, когато обяви кандидатурата си за тази до голяма степен церемониална роля на антиимиграционна позиция, съобщава CNN.

Макгрегър, който през последните години се превърна в лидер на крайната десница в Ирландия, заяви в социалните медии, че ще се кандидатира за президент, за да се противопостави на дългоочаквания нов пакт за миграцията на Европейския съюз, чиято цел е да се разпредели по-равномерно тежестта на обработката на молбите за убежище в целия блок.

„Кой друг ще се изправи срещу правителството и ще се противопостави на този законопроект?“ - каза той в публикация в Instagram до своите над 46 милиона последователи. „Всеки друг кандидат за президент, който се опитат да издигнат, няма да им окаже никаква съпротива. Аз ще го направя!“

Постът идва само няколко дни след като 36-годишният Макгрегър се появи в Белия дом заедно с Доналд Тръмп в Деня на Свети Патрик, където стана последният европейски съюзник на президента на САЩ, който насърчава антиимигрантските настроения - предизвиквайки полемика и порицание у дома.

„Ирландия е на прага на потенциална загуба на своята идентичност“, заяви Макгрегър в понеделник, твърдейки, че правителството е „изоставило гласовете“ на ирландците и че селските градове са завладени от имигранти.

🚨 BREAKING: CONOR MCGREGOR ANNOUNCES RUN FOR PRESIDENT OF IRELAND—THE FIGHT FOR THE NATION BEGINS! 🇮🇪🔥 From the Octagon to the Áras—Conor McGregor is officially entering the political arena, announcing his candidacy for President of Ireland this November. 🔴 Wearing a "Make… pic.twitter.com/OlbiTJAzhK

Ирландският лидер Мишел Мартин заяви, че коментарите на Макгрегър „не отразяват духа на Деня на Свети Патрик или възгледите на ирландския народ“.

Някога лице на Ultimate Fighting Championship, роденият в Дъблин Макгрегър беше първият боец, който държеше два пояса на UFC едновременно, а според Forbes през 2021 г. е бил най-високоплатената спортна звезда в света.

Въпреки няколкото слухове за завръщане, той не се е биел в UFC от ответните поражения преди четири години - и се превърна в изключително противоречива фигура в Ирландия, преследван от обвинения в сексуално насилие, които той отрича.

В граждански иск от януари жена обвини Макгрегър в сексуален тормоз по време на финала на НБА през 2023 г. в Маями. Инцидентът беше разследван от полицията по онова време и прокурорът на щата Маями-Дейд отказа да повдигне обвинения срещу него. Макгрегър заяви, че обвиненията са неверни.

Миналата есен гражданско жури в Дъблин присъди близо 250 000 евро (257 000 долара) обезщетение на жена, която твърдеше, че Макгрегър я е „брутално изнасилил и пребил“ в хотел в Дъблин през 2018 г. Макгрегър свидетелства, че двамата са правили секс по взаимно съгласие, и се зарече да обжалва присъдата.

През последните години Макгрегър обърна внимание и на спарингите с хората в социалните медии. Политически анализатори и крайнодесни експерти заявиха пред CNN, че уникалната марка ирландски патриотизъм на Макгрегър, която му спечели поддръжници като боец, е мутирала в течение на „крайно десния“ ирландски национализъм.

"This is the future of Ireland with me as President. All citizens of Ireland to have a voice and a choice on their future! God bless our people!" @TheNotoriousMMA



Conor McGregor Announces Presidential Bid in Ireland Amid Immigration Crisis https://t.co/PwSVYsO0l0