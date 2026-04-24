Трайков: Още няма отговор от турска страна за споразумението с „Боташ”

В се още няма отговор от турска страна за предоговарянето на споразумението с „Боташ”. Това заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков пред NOVA.

„Това, което аз направих, е да разговарям последователно със зам.министъра, а после и с министъра на енергетиката на Турция. Разбрахме се как да процедираме. Изготвихме доста подробна позиция по договора с „Боташ” и по други енергийни теми от взаимен интерес. Работната група от експерти изготви и подробен доклад и в по-кратък вид меморандум в писмо, което изпратихме на турската страна с покана за разговори. Ние сме свършили всичко, което беше възможно, те предполагам, че изчакват да дойде редовното правителство, за да продължат”, заяви Трайков.

Той коментира още, че по договора е платена значителна сума, като в един момент плащането е спряно, но продължава да се фактурира. По отношение на използването, то всяка година е между 10 и 20%. „Дори и да се използва на 100% това пак не го прави печаливш автоматично”, заяви той.

„Нашата позиция е, че не искаме да прекратяваме договора, просто искаме да го направим разумен”, допълни Трайков.

„Ситуацията е сложна и изисква решителни действия. Не искам оттук нататък да предпоставям нищо, нека следващият министър да формулира своето виждане, да изгради стратегия и да я следва”, каза още министърът.

Той коментира и ситуацията в Близкия изток.

По думите му наближаващите през есента избори в САЩ поставят под натиск администрацията да предприеме стъпки, така че цените на горивата да паднат. Той посочи, че в рамките на ЕС енергийните съвети се готвят за всякакви сценарии, включително и за такъв, свързан с физически недостиг.

Трайков подчерта, че за момента цените се вдигат, но физически недостиг няма.

„Има недостиг на определени видове продукти, например на керосин. В рамките на Съюза голяма част от керосина е вносен, включително и от Персийския залив. За България обаче това не е така, тъй като „Нефтохим” произвежда от всички горива повече, отколкото е нашето вътрешно потребление”, посочи енергийният министър.

Той увери, че резервите от гориво, с които България разполага, не са използвани и са налични.