Трайков: Още няма отговор от турска страна за споразумението с „Боташ”

Министърът на енергетиката заяви, че по договора е платена значителна сума

24 април 2026, 11:51
В се още няма отговор от турска страна за предоговарянето на споразумението с „Боташ”. Това заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков пред NOVA.

Това, което аз направих, е да разговарям последователно със зам.министъра, а после и с министъра на енергетиката на Турция. Разбрахме се как да процедираме. Изготвихме доста подробна позиция по договора с „Боташ” и по други енергийни теми от взаимен интерес. Работната група от експерти изготви и подробен доклад и в по-кратък вид меморандум в писмо, което изпратихме на турската страна с покана за разговори. Ние сме свършили всичко, което беше възможно, те предполагам, че изчакват да дойде редовното правителство, за да продължат”, заяви Трайков.

България започва преговори с Турция за договора с "Боташ"

Той коментира още, че по договора е платена значителна сума, като в един момент плащането е спряно, но продължава да се фактурира. По отношение на използването, то всяка година е между 10 и 20%. „Дори и да се използва на 100% това пак не го прави печаливш автоматично”, заяви той.

„Нашата позиция е, че не искаме да прекратяваме договора, просто искаме да го направим разумен”, допълни Трайков.

„Ситуацията е сложна и изисква решителни действия. Не искам оттук нататък да предпоставям нищо, нека следващият министър да формулира своето виждане, да изгради стратегия и да я следва”, каза още министърът.

Изслушването на министъра на енергетиката за „Боташ” пропадна

Той коментира и ситуацията в Близкия изток.

По думите му наближаващите през есента избори в САЩ поставят под натиск администрацията да предприеме стъпки, така че цените на горивата да паднат. Той посочи, че в рамките на ЕС енергийните съвети се готвят за всякакви сценарии, включително и за такъв, свързан с физически недостиг.

Темата "Боташ": Изслушаха в НС бивши и настоящи министри за доставките на газ

Трайков подчерта, че за момента цените се вдигат, но физически недостиг няма.

„Има недостиг на определени видове продукти, например на керосин. В рамките на Съюза голяма част от керосина е вносен, включително и от Персийския залив. За България обаче това не е така, тъй като „Нефтохим” произвежда от всички горива повече, отколкото е нашето вътрешно потребление”, посочи енергийният министър.

Той увери, че резервите от гориво, с които България разполага, не са използвани и са налични. 

Източник: NOVA    
„Часовникът тиктака“: Доналд Тръмп обяви пълна блокада на Иран и отрече да е под натиск за край на войната

„Часовникът тиктака“: Доналд Тръмп обяви пълна блокада на Иран и отрече да е под натиск за край на войната

На кого принадлежи Кримският полуостров

На кого принадлежи Кримският полуостров

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Нов ден, нови глоби в Гърция: До 8000 евро за джигити, 350 евро за липса на хендсфри

Нов ден, нови глоби в Гърция: До 8000 евро за джигити, 350 евро за липса на хендсфри

<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Очакванията са строителството да започне в следващите години и да приключи около 2030–2031 г.

Целта е той да бъде набеден и убит обществено, коментира вътрешният министър

Американски сержант е обвинен в използване на секретни данни, за да спечели $400 000 от залози за залавянето на Николас Мадуро. Войникът използвал VPN и криптоборси, за да скрие печалбата си от операцията, в която самият той е участвал

Мелания Тръмп и Уша Ванс демонстрираха безупречен стил и силно присъствие на 113-ия обяд на Първата дама. Докато Мелания заложи на монохромна елегантност, бъдещата майка Уша Ванс очарова с флорални мотиви и топло излъчване в сърцето на Вашингтон

Това се случва на фона на зависимостта от Китай, заяви Вашингтон

Това заяви Кая Калас преди неформалната среща на върха на лидерите от ЕС в Кипър.

Повдигнато ѝ е обвинение за трафик на непълнолетни

Произшествието е станало на новоизграждащ се строителен обект

Целта - да се състави единен политически субект

Новият акцент на AI компаниите изглежда е да се опитват да ни докажат, че технологиите им са полезни не само за общи или абстрактни дейности, но и за много конкретни работни задачи, които хората трябва да изпълняват всеки ден

От партията приеха решението на Живко Тодоров

Атаката предизвикала пожар, който бил потушен от екипажа

Британският данък е насочен основно към големи технологични компании

„Катаиб Сайид ал-Шухада“ (KSS) е определена от Вашингтон определя като терористична организация

Филмовите страсти са ни научили да очакваме гръмки признания под дъжда или луксозни жестове

Tова е бил главният концентрационен лагер на нацистите, построен специално за жени

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg
1

Предстоят серия слънчеви дни

sinoptik.bg
1

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

sinoptik.bg

След разпити и мълчание: Ханде Ерчел се върна с усмивка и категорично послание

Edna.bg

Скалата с трогателен жест за рождения ден на дъщеря си

Edna.bg

Левски дава извънредна пресконференция

Gong.bg

Локомотив и Ботев Пловдив поискаха стадионите си безвъзмездно за 20 г.

Gong.bg

Кандев е получил обаждания от скрити номера, че осъждани лица дали фалшиви показания срещу него

Nova.bg

Служебният премиер: В ход е заговор срещу главния секретар на МВР, но ние стоим зад Кандев

Nova.bg