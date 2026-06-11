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„Защо Бог е измислил секса?“: Скандални писма на принцеса Даяна отиват на търг

Написана между юли и декември 1991 г., кореспонденцията описва подробно приятелството на принцесата с британската звезда Терънс Стамп

Надежда Неменски Надежда Неменски

11 юни 2026, 11:32
„Защо Бог е измислил секса?“: Скандални писма на принцеса Даяна отиват на търг
Принцеса Даяна   
Източник: GettyImages/Guliver

Л ични писма от покойната принцеса Даяна до актьора Терънс Стамп, който почина миналата година, се пускат в продажба, разкривайки дълбочината на тяхното приятелство и засягайки теми като кралските задължения, психичното здраве и социалния им живот.

Написана между юли и декември 1991 г., кореспонденцията описва подробно приятелството на принцесата с британската звезда. Писмата са част от аукцион за разпродажба на имуществото на Стамп в аукционна къща „Бонхамс“ (Bonhams) в Лондон, пише Си Ен Ен (CNN).

В едно от писмата, написано през септември 1991 г., Даяна благодари на Стамп за обяда, казвайки: „Шампанското беше отлично и смятам, че не останаха много такива бутилки наоколо“. На предната страна на закачливата картичка пише: „Защо Бог е измислил секса?…“, преди да продължи отвътре: „…за да могат женените хора да правят нещо заедно поне два пъти в годината!“.

На 7 декември 1991 г. Даяна кани Стамп на обяд с думите: „Не съм виждала представител на зодия Рак от твърде дълго време и не мога да се справя с Коледа без среща“. Съобщението е написано върху картичка, изобразяваща гола гръд с нарисувано върху нея лице. Надписът на предната страна на картичката гласи: „All The Breast from London“ (игра на думи на английски между All the best – „Всичко най-добро“ и breast – „гърди“, букрално: „Всичко най-гръдско от Лондон“).

Не всички писма обаче са в толкова жизнерадостно настроение. На 17 октомври 1991 г. Даяна пише на Стамп: „ Толкова си мил с мен и съм трогната до дъното на душата си от твоето разбиране за моята работа/роля и всичко, което идва с нея“.

Тя продължава: „Не много хора биха отделили време и усилия да се задълбочат в толкова сложна ситуация… Три пъти ура за Прозак, но бързам да добавя – не за американския му вариант“.

Прозак (Prozac), търговското наименование на лекарството флуоксетин, се използва за лечение на депресия и други състояния на психичното здраве, като обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) и булимия, според Националната здравна служба на Обединеното кралство (NHS).

Очаква се писмата, които се продават поотделно, да достигнат цена между £500 ($670) и £2000 ($2700) за брой. Те са част от по-голям търг на имуществото на Стамп в „Бонхамс“, който започва в понеделник.

Стамп, който почина миналата година, беше „знакова фигура за Лондон през бурните шейсетте години (Swinging Sixties), емблематичен за определен стил и чар“, казва в прессъобщение Клеър Тоул-Моар, ръководител на отдел „Поп култура“ в „Бонхамс“. 

По-късно той придобива световна слава, изигравайки ролята на Генерал Зод във филма „Супермен“ от 1978 г., като две години по-късно повтаря ролята в „Супермен II“. Два сценария за „Супермен“ и „Супермен II“ с релефно щамповани инициали на Стамп на предната корица също са обявени за продажба като един общ лот, като се очаква да донесат между £3000 ($4000) и £5000 ($6700).

Лична кореспонденция на принцеса Даяна, която загина през 1997 г. на 36-годишна възраст, е продавана на търгове и преди. През 2024 г. писма от Даяна до бившата ѝ икономка Вайолет Колисън, с прякор Коли, бяха продадени на аукцион.

Друга колекция от 32 писма от Даяна до Сузи и Тарек Касем, двама от близките ѝ приятели, беше продадена за £145 550 (около $195 000) през 2023 г., съобщи тогава BBC. Писмата са написани между 1995 и 1997 г. – периодът, в който разводът ѝ с тогавашния принц Чарлз беше финализиран.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: CNN    
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