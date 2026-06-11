България

Заловиха над 1000 контрабандни лекарства и хранителни добавки на ГККП "Капитан Андреево"

Василена Василева Василена Василева

11 юни 2026, 10:58
Заловиха над 1000 контрабандни лекарства и хранителни добавки на ГККП "Капитан Андреево"
Източник: Агенция "Митници"

О бщо 1190 лекарствени продукта и хранителни добавки са задържани на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ при две проверки на автомобил и автобус, влизащи в страната от Турция.

При проверка на автомобил с българска регистрация митническите служители са открили 530 опаковки лекарствени продукти с различно предназначение, сред които и анаболни стероиди.

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660 опаковки хранителни добавки за полова мощ пък са намерени в багажното отделение на автобус, пътуващ по маршрут от Турция през България за Румъния. Шофьорът е румънски гражданин.

Kонтрабандната стока е задържана, а на нарушителите са съставени актове.

Редактор: Василена Василева
Източник: Kореспондент БТА Красимира Славова    
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