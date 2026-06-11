Николай Найденов: Документите за екстрадиция на Стоян Мавродиев са предадени на сръбските власти

Силяновска се срещна с Йотова и цитира Георги Господинов

Гонка с наркодилър в София, ударени патрулки и коли

НИМХ с предупреждение за половин България: След жегите идват бурите

Скандал с цените: Земеделци обвиняват част от търговските вериги в натиск

„Един от най-жестоките инциденти“: Разтърсващ разказ на медик след трагедията на „Челопешко шосе“

„Прогресивна България“: 3,8 млрд. евро е максимален лимит, не автоматично планирано теглене на дълг

„Трябваше да избирам между живота си и бизнеса“: Явор Златанов с изповед за „Осемте джуджета“

Д окументите по искането за екстрадиция на Стоян Мавродиев вече са предадени на властите в Белград чрез посолството на Сърбия в България. Това потвърди министърът на правосъдието, като уточни, че министерството е изпълнило задълженията си като централен орган по Конвенцията за екстрадиция.

„Предадени са на посолството на Сърбия в България в рамките на вчерашния ден“, заяви Николай Найденов в отговор на въпрос дали материалите вече са изпратени към сръбската страна.

По думите му всички документи, изпратени от прокуратурата, са предадени на компетентните власти в Белград.

„Министерството е изпълнило своите задължения като централен орган по Конвенцията за екстрадиция“, посочи той.

Адвокатът на Мавродиев: Вероятно той сам ще поиска екстрадиция

Реформите за ВСС и следствието - на етап обсъждане

По отношение на съдебната реформа министърът коментира, че процедурите за промени, свързани с Висшия съдебен съвет (ВСС), са в ход, но изискват време за обсъждане на постъпилите становища.

„Три седмици парламентът даде възможност за становища на всички заинтересовани страни. Получиха се достатъчно предложения, които да бъдат анализирани, така че да не се приемат прибързани решения“, заяви той.

Очакванията са следващата седмица парламентарна комисия да разгледа предложенията на второ четене.

„По мое мнение до края на този месец законът ще бъде приет“, добави министърът.

Той коментира и ситуацията в Националната следствена служба, където към момента няма избран титуляр.

Найденов изрази очакване Прокурорската колегия да излъчи кандидат.

Главният прокурор поиска екстрадицията на Мавродиев

Европейската прокуратура и казусът с българския представител

Министърът коментира и срещата си с ръководителя на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши, като посочи, че мястото на българския европейски прокурор остава незаето.

„От известно време мястото на българския европейски прокурор стои празно. Това е много притеснително не за Европейската прокуратура, а за нас“, каза той.

Той уточни, че административната процедура е в ход, като се очаква решение на съда по жалби, свързани с предишен конкурс.

„След като излезе решението, ще предприема необходимите действия, така че България по най-бързия начин да излъчи своите представители“, допълни министърът.

По отношение на казуса с българския европейски прокурор той посочи, че проблемът е свързан с политическа намеса при предходна процедура.

„Изборът е проблем за България. Не е свързан с процедурата, а с последваща политическа намеса“, заяви той, като уточни, че става дума за периода на кабинетa на Бойко Борисов.

Прокуратурата е предприела стъпките за искане на екстрадицията на Стоян Мавродиев

Делото „Осемте джуджета“ и съдебните решения

Министърът коментира и съдебно решение, с което прокуратурата е осъдена да плати обезщетение на Явор Златанов.

„Всичко зависи от последващите действия на прокуратурата“, каза той във връзка с развитието на казуса, известен като „Осемте джуджета“.

Той допълни, че ще се запознае с материалите, преди да прецени дали има основания за дисциплинарни действия.

„Дайте ми време, за да преценя дали имам основание да приложа това свое правомощие“, заяви министърът.

Прокуратурата потвърди: Стоян Мавродиев е задържан в Белград

Сигнали за влияние и ограничени правомощия

По повод информации за търговия с влияние, свързани с Мартин Божанов - Нотариуса, министърът заяви, че правомощията му са ограничени.

„Министърът на правосъдието не може да изземва функциите на разследващите органи“, подчерта той.