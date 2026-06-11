Волтова дъга удари двама работници в Хасковско

Д вама работници са пострадали при ремонтни дейности в хасковското село Узунджово в сряда, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Те са извършвали ремонт на територията на електрическата подстанция. Подаденият сигнал за инцидента на спешния телефон 112 е към 14:05 часа. На място са изпратени екипи на полиция, Инспекцията по труда и медици.

Установено е, че пострадалите мъже са на 39 години от село Руец и на 40 години от село Алваново, област Търговище.

По първоначални данни те са извършвали ремонтни дейности по замерване от вишка за поставяне на пилон, когато са ударени от волтова дъга от далекопровода, уточняват от полицията.

Информацията, подадена оттам, е, че пострадалите са транспортирани за лечение в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Пловдив с изгаряния и без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.

От Дирекция „Инспекция по труда - Хасково“ също извършват проверка, потвърди директорът й Кирчо Кирев за БТА. По думите му изпратеният на място още през вчерашния ден екип е изискал цялата необходима информация по случая за преглед на трудовото законодателство, както и за наличие на инструктажи за безопасност при работа. Проверката ще отнеме най-малко месец, каза Кирев.