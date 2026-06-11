Демерджиев: Започват мащабни действия срещу опасното шофиране

З апочват мащабни действия срещу опасното шофиране. Проверени са над сто мощни мотори и спортни коли при акция край Пловдив срещу дрифтовете и гонките, съобщи във Facebook министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Специализираната операция е започнала след получена информация, че на територията на бензиностанция на Асеновградско шосе в Пловдив през социалните мрежи се събират мощни мотоциклети и спортни автомобили. Полицията е открила 94 мотоциклета и 11 автомобила, снета е самоличността на общо 107 души.

"Това е само началото. В Министерство на вътрешните работи ще бъдем напълно безкомпромисни", заявява министърът.