България

Демерджиев: Започват мащабни действия срещу опасното шофиране

Проверени са над сто мощни мотори и спортни коли при акция край Пловдив срещу дрифтовете и гонките, съобщи вътрешният министър

Василена Василева Василена Василева

11 юни 2026, 11:25
Демерджиев: Започват мащабни действия срещу опасното шофиране
Източник: БТА

З апочват мащабни действия срещу опасното шофиране. Проверени са над сто мощни мотори и спортни коли при акция край Пловдив срещу дрифтовете и гонките, съобщи във Facebook министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Специализираната операция е започнала след получена информация, че на територията на бензиностанция на Асеновградско шосе в Пловдив през социалните мрежи се събират мощни мотоциклети и спортни автомобили. Полицията е открила 94 мотоциклета и 11 автомобила, снета е самоличността на общо 107 души.

"Това е само началото. В Министерство на вътрешните работи ще бъдем напълно безкомпромисни", заявява министърът. 

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Марин Колев    
Пътна безопасност полицейска акция Пловдив гонки дрифт МВР Иван Демерджиев мотоциклети спортни автомобили контрол на движението
Последвайте ни
Единият от обвиняемите за катастрофата на

Единият от обвиняемите за катастрофата на "Челопешко шосе" живеел в общинско жилище в "Кремиковци"

Звездата от „Х-Мен“ Тайлър Мейн разкри, че се бори с рядък вид рак на гърдата

Звездата от „Х-Мен“ Тайлър Мейн разкри, че се бори с рядък вид рак на гърдата

Демерджиев: Започват мащабни действия срещу опасното шофиране

Демерджиев: Започват мащабни действия срещу опасното шофиране

„Защо Бог е измислил секса?“: Скандални писма на принцеса Даяна отиват на търг

„Защо Бог е измислил секса?“: Скандални писма на принцеса Даяна отиват на търг

Трудова злополука: Какви са задълженията на работодателя и вашите права

Трудова злополука: Какви са задълженията на работодателя и вашите права

pariteni.bg
Тойода все пак не е сам: Mazda тества нов начин да спаси ДВГ

Тойода все пак не е сам: Mazda тества нов начин да спаси ДВГ

carmarket.bg
<p>Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство</p>
Ексклузивно

Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство

Преди 2 дни
9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две
Ексклузивно

9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две

Преди 2 дни
Китай
Ексклузивно

Китай "изяжда" германската икономика: Къде сбърка Германия

Преди 2 дни
Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки
Ексклузивно

Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

КЗП отчете ръст в нарушенията за необосновано повишаване на цените

КЗП отчете ръст в нарушенията за необосновано повишаване на цените

България Преди 7 минути

„За всяко едно такова нарушение се предприемат съответните мерки в съответствие със законодателството“, посочи председателят на Комисията Александър Колячев

Амбициозни, но без работа: Кое е новото „нормално“ за младите в България и Великобритания

Амбициозни, но без работа: Кое е новото „нормално“ за младите в България и Великобритания

Свят Преди 23 минути

Как младите хора оцеляват с ниски доходи, ограничени възможности и дългосрочна безработица

След катастрофата на „Челопешко шосе“: Тежки последици за единия от пострадалите пътници в автобуса

След катастрофата на „Челопешко шосе“: Тежки последици за единия от пострадалите пътници в автобуса

България Преди 52 минути

Това обясни д-р Станислав Милев от болница „Света Анна”

Заловиха над 1000 контрабандни лекарства и хранителни добавки на ГККП "Капитан Андреево"

Заловиха над 1000 контрабандни лекарства и хранителни добавки на ГККП "Капитан Андреево"

България Преди 1 час

Мраморен торс „изплува“ от Хераклея Синтика, археолозите са на прага на нещо голямо

Мраморен торс „изплува“ от Хераклея Синтика, археолозите са на прага на нещо голямо

Любопитно Преди 1 час

Откритието е част от археологическите проучвания в един от най-значимите антични градове в България.

Спряха незаконен строеж на къмпинг до плаж „Бутамята“ в Синеморец, прокуратурата разследва

Спряха незаконен строеж на къмпинг до плаж „Бутамята“ в Синеморец, прокуратурата разследва

България Преди 1 час

Институциите се задействаха след граждански протести в социалните мрежи; РИОСВ наложи акт за незаконна дейност, докато прокуратурата проверява съмнително ниски цени на търга

Омар Артан получи специална церемония по посрещането на препълнения стадион в Могадишу, столицата на Сомалия

Нарече Тръмп „расист“ и го изгониха от САЩ, у дома го посрещнаха като герой

Свят Преди 1 час

Появили се отново публикации в социалните мрежи, за които се смята, че са на Омар Абдулкадир Артан – сомалийският съдия, на когото беше отказано влизане в САЩ, показват, че той многократно е наричал президента Доналд Тръмп „расист“

<p>Минаваме покрай тях всеки ден, без да подозираме: Ученици създадоха дигитален архив на историческите къщи в България</p>

„Адресът на историята“: Ученици създадоха дигитален архив с над 600 исторически адреса в България

Любопитно Преди 1 час

Инициативата на ученици от Първа английска езикова гимназия в София събира домовете на велики българи в онлайн платформа, която цели да върне забравените личности и места в общественото съзнание

David Beckham

Дейвид Бекъм получава звезда на Алеята на славата в Холивуд

Любопитно Преди 1 час

Тържественото събитие в Лос Анджелис ще съвпадне с първия мач на САЩ от Мондиал 2026

<p>България прави нова стъпка в еврозоната</p>

България за първи път участва в среща на Европейския механизъм за стабилност

Свят Преди 1 час

По време на заседанието на Еврогрупата ще се обсъди макроикономическата и фискалната ситуация в еврозоната

<p>Найденов: Документите за екстрадиция на Стоян Мавродиев са предадени на сръбските власти</p>

Николай Найденов: Документите за екстрадиция на Стоян Мавродиев са предадени на сръбските власти

България Преди 1 час

Законовите промени за ВСС се движат към второ четене, заяви министърът на правосъдието

Папа Лъв XIV благослови Кулата на Исус Христос в "Саграда Фамилия"

Папа Лъв XIV благослови Кулата на Исус Христос в "Саграда Фамилия"

Свят Преди 1 час

По повод стогодишнината от смъртта на архитекта Антонио Гауди, Светият отец отслужи тържествена литургия в Барселона. Пред крал Фелипе VI и премиера Санчес той заяви, че автентичната вяра е несъвместима с насилието и безразличието към страдащите

Google пуска AI функции специално за Световното

Google пуска AI функции специално за Световното

Технологии Преди 2 часа

Световното първенство по футбол започва, а с него Google вижда възможност да демонстрира способностите на изкуствения интелект в най-различни сфери от ежедневието - от анализи на информация за мачовете до съвети и насоки за транспорт

Мъж се барикадира в Созопол: Размахвал ножове, хвърлял вещи и подпалил стол

Мъж се барикадира в Созопол: Размахвал ножове, хвърлял вещи и подпалил стол

България Преди 2 часа

Той е бил в неадекватно състояние, стоящ на тераса на частна къща и окървавен викал за помощ

Заради побой над полицай: Прокуратурата поиска имунитета на депутат от "Възраждане"

Заради побой над полицай: Прокуратурата поиска имунитета на депутат от "Възраждане"

България Преди 2 часа

Ангел Георгиев е предаден на съд в качеството му на обвиняем

„Трябваше да избирам между живота си и бизнеса“: Явор Златанов с изповед за „Осемте джуджета“

„Трябваше да избирам между живота си и бизнеса“: Явор Златанов с изповед за „Осемте джуджета“

България Преди 2 часа

Бизнесменът от аферата „Осемте джуджета“ осъди прокуратурата за 100 000 евро, но реалната му битка срещу пипалата на Пепи Еврото в съдебната система тепърва предстои

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които не понасят летните жеги

dogsandcats.bg

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg
1

Скорецът - великият имитатор сред птиците

sinoptik.bg
1

Изминаващата пролет - по-хладна от предходната

sinoptik.bg

Лято по сандали: обувки, педикюр и малките детайли, които завършват визията

Edna.bg

Родена за подиума: Паола Маравиля сияе в дръзка рокля и кецове

Edna.bg

Ботев Пловдив обяви плановете си за лятната подготовка

Gong.bg

Вече официално: Черно море взе бивш играч на Лудогорец

Gong.bg

Обвиняем за катастрофата на "Челопешко шосе" живеел в общинско жилище, което ще му бъде отнето

Nova.bg

Прокуратурата поиска имунитета на депутат от „Възраждане“ заради побой над полицай

Nova.bg