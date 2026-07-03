Трагедия във водите на Струма, удавени възрастни, търсят две деца

ГДБОП с акция във ВиК-Бургас - спецпроверка в централата

Васил Терзиев: Нормализира се качеството на въздуха след пожара в София

Конституционният съдия Десислава Атанасова отрича да е летяла с Пеевски до Дубай

Иван Демерджиев: В този момент в страната се прилагат както българското законодателство, така и санкциите „Магнитски“

Калин Стоянов отговори на Иван Демерджиев: Санкциите по „Магнитски“ са неприложими в България и другите държави членки от ЕС

Жена измамила десетки с кредити, представяла се за упълномощена от политическа партия

И здирват две деца по течението на реката, те са на възраст около 10 години.

Баба им и дядо им са открити удавени в реката, потвърдиха от полицията пред NOVA.

Откриха две тела в река, в "Илиянци", в София

Предполага се, че семейството е било на пикник.

Трагедия в река Струма край село Пастух, община Невестино.

Трагедия край Брезово: Откриха в канал телата на двама мъже, обявени за издирване

Със семейството е имало и трето дете, на възраст около 6 години, което е намерено в добро състояние.

В издирването на изчезналите две момчета се включиха полицията и доброволци.