Трагедия във водите на Струма, удавени възрастни, търсят две деца

И здирват две деца по течението на реката, те са на възраст около 10 години.
Баба им и дядо им са открити удавени в реката, потвърдиха от полицията пред NOVA.
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Предполага се, че семейството е било на пикник.
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Със семейството е имало и трето дете, на възраст около 6 години, което е намерено в добро състояние.
В издирването на изчезналите две момчета се включиха полицията и доброволци.